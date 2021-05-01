華府升格美國第51州？重量級參議員：修憲讓民眾表決

美國聯邦眾議院日前通過華府升格為州的法案，但參議院目前兩黨勢均力敵，多位民主黨參議員對是否力推此案本來就持保留態度，西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）4月30日接受地方電台專訪時，更率先表明他不會投贊成票。

美國兩黨在參院各占50席，民主黨推動法案不容許有人跑票，身為黨內最保守參議員之一的曼欽就被CNN稱為「華府最重要參議員」。新聞周刊報導，曼欽在電台專訪指出，華府建州不是新鮮事，司法部在1960至1980年代都曾進行研議，結論都一樣，「如果國會想把華府變成一個州，就應該提出憲法修正案…讓美國人民表決」。

曼欽還表示，將呼籲同僚「用正確方式進行」，而不是試圖在「政治上受歡迎」，才支持一個注定「將告上聯邦最高法院」的法案。

美國憲法第四條規定國會有權接納新州加入聯邦，並未要求制定門檻極高的憲法修正案，但曼欽提到賦予華府居民選舉正副總統權力的憲法第二十三條修正案，指當時的國會議員大可加入允許華府建州的條文，但他們選擇不要，「讓華府建州的道路複雜化」。

根據眾議院通過的HR51「接納華府法案」，華府的名稱會從「華盛頓哥倫比亞特區」（Washington, District of Columbia）改為「華盛頓道格拉斯邦」（Washington, Douglass Commonwealth），以紀念第一任總統華盛頓與非裔社會改革家及廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass），並獲得2席參議員與1席眾議員。

雖然民主黨人視華府建州為民權與種族正義問題，法案在參院仍需60位參議員支持才能避免冗長辯論（Filibuster）擋路。這需要民主黨團全體支持，外加至少10位共和黨參議員倒戈。不過，共和黨人已表達強烈反對。