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Lady Gaga愛犬遭擄案5人被捕！包括尋獲狗的女子
美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬2月24日被綁架後，2月26日平安尋回，現在事件有了新進展，洛杉磯警方29日表示，有5人被捕，包括將狗送回警察局的女子。
加州洛杉磯警察局在一份聲明中說，18歲的傑克森（James Jackson）、19歲的懷特（Jaylin White）和27歲的惠利（Lafayette Whaley）27日被控企圖謀殺和搶劫。三人都是有犯罪紀錄的幫派成員。
懷特的父親、40歲的哈羅德（Harold White）和將狗送回警局的女子珍妮弗．麥克布萊德（Jennifer McBride）因涉嫌一起謀殺未遂案而被捕。
女神卡卡的遛狗員菲舍爾（Ryan Fischer）2月24日帶著三隻法鬥上街時遭遇槍擊，身受槍傷後，其中兩隻被歹徒搶走。女神卡卡隨後懸賞50萬美元，珍妮弗事發兩天後把兩隻狗送回洛杉磯警局。警方最初表示，該女子沒有參與此案。
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