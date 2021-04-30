Lady Gaga愛犬遭擄案5人被捕！包括尋獲狗的女子

美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）的兩隻法國鬥牛犬2月24日被綁架後，2月26日平安尋回，現在事件有了新進展，洛杉磯警方29日表示，有5人被捕，包括將狗送回警察局的女子。

加州洛杉磯警察局在一份聲明中說，18歲的傑克森（James Jackson）、19歲的懷特（Jaylin White）和27歲的惠利（Lafayette Whaley）27日被控企圖謀殺和搶劫。三人都是有犯罪紀錄的幫派成員。

懷特的父親、40歲的哈羅德（Harold White）和將狗送回警局的女子珍妮弗．麥克布萊德（Jennifer McBride）因涉嫌一起謀殺未遂案而被捕。