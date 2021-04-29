統整拜登百日所為 整體評價勝川普

美國總統拜登執政百天表現兩極，整體評價仍贏前朝川普！美國總統執政百天評價是個傳統，拜登獲得優於川普的57%評價，外媒29日普遍點評的結果，拜登大優勢是防疫有成與財政，包含最新提出的、共3大刺激政策算可圈可點，但移民政策、槍枝管理等議題就挨轟，至於對外關係，在撤軍、重返氣候變遷等跨國聯盟的政策轉變都不小，僅對中貿易方針尚未大改。

防疫大大加分

美國總統上任百天的執政表現評價一直是傳統，從1953年的艾森豪總統評價以來，拜登的57%排在倒數第4，但仍然勝過前任川普（41%，史上最低），本世紀以來最高的還是09年的歐巴馬。《外媒》統整，拜登的評價呈現兩極化，他在部分議題優勢極大、但一些議題瘋狂丟分，總論來說，加分項目就是防疫有成與財政表現（恰好是川普主打的部分），最大扣分項就是左右不討好的移民政策。

先提加分項的防疫，拜登上任之初的美國，每日因疫死亡數超過3千人，而現在單週死亡數僅7百初，更有持續下滑的勢頭，很大程度歸功於拜登當局積極推動疫苗施打。拜登一開始承諾在任內前百天做到「一億疫苗接種」，沒想到現在是超標達成，已經超過2億疫苗接種，約過半數的成年人至少接種一劑，這部分剩下的挑戰是「如何說服不願意接種疫苗的人接種」。

財政刺激計劃有成

隨著防疫有成，更多美國公民注意到的是經濟問題，這也是拜登另一個加分題，拜登至今（百日致詞上提出第3個）強推3個刺激計劃，前2個分別是1.9兆美元（以下略）的疫情紓困計畫，以及2.3兆的基礎建設計畫，最新的是1.8兆的家庭計劃，據《福斯財金網》報導，家庭計劃包含1兆的未來十年支出，還有對中低收入戶的8千億稅收抵免，預期會受到共和黨員的抵制，但能回應他選前對美國勞工的承諾，此外也提高最富美國人稅率來補缺額。

前2個財政刺激計劃有何成效？據此前《CNBC》報導，1.9兆紓困計畫除了用在疫情振興，更包含延長失業救濟金與州政府資金援助，估計讓美國青年貧困率降低一半。經濟學家也預測，美國今年經濟成長率可能接近6%（當然有疫情大跳水的反彈緣故），將達1980年代以來的最高水準。

配合另一項基建計畫，股市方面成績單嚇嚇叫，26日的《CNBC》評價，拜登創下近70年最高的美股表現，是繼艾森豪總統以來的最高峰，JP摩根專家諾曼就表示，拜登上任後的美股回報表現佳是因財政刺激措施所致，全球宏觀經濟研究專家西茨則提到，特別是第二、三季度隨著疫苗問世的措施成效強大，三月份發放援助金後成效，從零售業銷售額飆高可見一斑。財政表現搶眼也讓拜登大吐惡氣，畢竟這也是川普主打的政績。

移民議題大失分

然而，拜登在移民議題上幾乎把前兩大政績分數都丟光，據《CBS新聞網》整理，拜登一改川普的強硬邊界政策，提議讓無證件移民合法化（所謂的美國公民法案）、停止對邊界牆建設，盼能讓美國成為難民、移民的避風港，但現況不如預期。

堆擠在南部邊境的無人陪伴的兒童數增長數創史上新高，這也是被共和黨員不斷攻擊的弱點，拜登的無證移民永久合法化政策卡在國會。《NY1網》引述共和黨參議員柯恩所說，拜登移民政策很理想化，但現實面得遇到南部邊界危機。

對中關係不變

此外，針對對外關係，《外媒專欄》分析，川普的對外政策大部分都被拜登大轉彎，包含參與重返核協議、阿富汗撤軍等，拜登如選前所說的強化與盟友關係，特別在印太戰略，他重返歐巴馬時代方針，對亞洲盟友釋出安撫訊號，伊朗核協議與重返《巴黎協定》都是拜登貼近歐洲盟友的態度展現。唯一沒動靜的就是對中政策，拜登在與中貿易上幾乎維持川普的策略未改，口頭上強調與中國是競合，不願激化實質對抗。

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