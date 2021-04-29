拜登將發表首場國會演說 揭大規模支出計畫、也談中俄
美國總統拜登28日晚間9時將登上國會聯席會議，發表他就任總統後首次國會演說。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登將談論就任100天的回顧與前瞻，並提出大膽的「美國家庭計畫」（American Families Plan），相信無論是民主黨人、共和黨人或無黨籍人士在內的全國國民均為此振奮。
拜登在國會公布這項最新大規模支出計畫，莎奇接受MSNBC訪問表示，拜登期待這項計畫可以團結國會。
問到爭取共和黨的支持，是否需要分拆處理。莎奇說，將聽取包括企業界及民眾的正反意見，拜登將在近日內邀請國會代表赴白宮聽取意見。
除了內政，拜登也預計在國會演說談到俄羅斯與中國大陸。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受MSNBC連線訪問表示，中國大陸是美國面對的最重大的戰略挑戰，中方的經濟影響力和軍事實力不斷增加，對美國盟友在內展現的侵略和專斷越發增長，美國明確表示，歡迎競爭、不尋求衝突，美國會堅定捍衛盟友與夥伴，為國際規範挺身而出。
蘇利文說，美國不會為了確保與中國大陸在氣候變遷或核擴散等方面合作，而在其他方面有所保留。
此外，蘇利文提到，拜登已私下且直接與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）溝通，表達對俄羅斯在烏克蘭附近部隊集結的擔憂，並重申美國對烏克蘭領土完整的承諾，美國也持續密切關注俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）的健康情形。
蘇利文表示，美國會持續透過最高層級的外交溝通，與俄羅斯對話，而非公開下最後通牒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言