聽新聞
test
0:00 / 0:00
塵封家族相簿20年 美青年上網公開911事件新第一手照片
美國19歲青年艾內亞（Liam Enea）日前上網發布數張過去不曾曝光的911襲擊事件第一手照片，可清清楚楚見到世貿中心遭被劫持客機撞出的大洞、正冒出滾滾濃煙與隨後倒塌景象。
艾內亞出生於紐約，現在定居康乃狄克州，在網路論壇Reddit與自己的Flickr帳號貼出照片。根據圖說，他是在一位已故親戚的相簿找到這些照片，之前不曾進行數位化，也只有拍攝的親戚自己知道照片的存在，「這抓住現代史其中一個最具影響力的事件」。
艾內亞告訴LADbible與新聞週刊，照片拍攝者是他的姨婆瑪莉安（Maryann Puglisi-Muñoz）。瑪莉安曾在時尚產業工作，並住在紐約市格林威治街一棟面向世貿中心的公寓。他自己根據空拍照做過一點調查，也找媽媽求證，確認地點與時間大致都對得上。
艾內亞指出，瑪莉安使用即可拍，從公寓陽台拍下911當天與之後的照片，隨後收進一本情人節主題相簿。這本相簿先傳給瑪莉安的姊妹、也就是艾內亞的已故祖母，幾年前再傳給他的媽媽跟他手上，隨後就一直原封不動地放著。艾內亞自己一直到今年2月才想起此事，跟媽媽一起看過相簿後，才將照片掃描上網，引來許多網友關注。
艾內亞表示，這些照片是從近距住所望向世貿雙塔，讓他覺得有必要貼到Reddit上，「考慮到911事件的最經典照片有從遠距離、接近建築的地面或從空中拍攝，我希望大家會發現這些照片有意思」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言