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23歲最年輕議員 靠一塊「滑板」擊敗3位現任議員

聯合新聞網 / 綜合報導
23歲最年輕議員滑「滑板」跑遍鄰里。圖／取自spectrumnews1
23歲最年輕議員滑「滑板」跑遍鄰里。圖／取自spectrumnews1

美國有線新聞網Spectrum News 1報導，加州洛杉磯郡貝爾花園（Bell Gardens）出現了一名非典型政治人物，23歲的查韋斯（Jorgel Chavez）。去年秋天他靠著滑「滑板」挨家挨戶拜訪選民發表政見，成為當地最年輕的議員。

查韋斯表示自己成長過程在這個社區經歷了很多事情，促使他想從政參與公眾事務：「需要有人處理大家每天都會遇到的問題。」

查韋斯說，貝爾花園居民大多是低收入戶，且95%都說西班牙語。他們沒有太多時間關心市政，因此查韋斯會親自登門造訪他們，聽取他們的擔憂以及希望改進的地方。

查韋斯在去年選舉擊敗了3位現任議員，其中一位現任議員從查韋斯2歲起就一直連任，查韋斯認為「是時候改變了」。現在他不但捧下接力棒，還在南加州大學攻讀學位，並寫下他在競選時關注的遊民議題文章。

查韋斯指出在他短短4年任期無法解決所有問題，但如果有前進一步並激勵了下一個世代，也算完成任務了。查韋斯希望激發其他年輕人也參與政治：「我們需要更多年輕人任職，因為我們會有上位者都沒想過的全新觀點。」

查韋斯至今仍滑著滑板穿梭在鄰里間，向民眾宣傳重要議題或蒐集民意。他提到自己手機隨時暢通，貝爾花園居民若有任何關於該城市的問題，歡迎聯繫他。

洛杉磯 低收入戶 遊民 西班牙

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