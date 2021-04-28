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繼戴琪之後 兩華裔將入拜登內閣

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。聯合報系資料照片
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。聯合報系資料照片

美國總統拜登27日宣布新一波國安官員名單，其中有兩張華裔臉孔，包括前總統歐巴馬老友盧沛寧（Chris Lu）加入美國駐聯合國代表團，以及在台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）回鍋國防部，出任負責研發和工程的國防次長。

美國國防新聞報導，若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。

白宮表示，盧沛寧將以大使頭銜出任美國駐聯合國代表團，負責管理與改革的代表。

根據白宮介紹，盧沛寧現在華府一家科技公司擔任高級戰略顧問，他追隨前總統歐巴馬多年，曾任歐巴馬在參議院的法務主任、代理幕僚長，參與2008年到2009年的歐巴馬與布希政權交接，2009年到2013擔任內閣秘書長與總統助理，參與主持「亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議」（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。

盧沛寧2014年到2017年出任勞工部副部長，為美國史上第二位出任內閣部門副部長的亞裔美國人。

美國之音2009年曾專訪盧沛寧，提到盧的父母1950年代從台灣到美國求學後定居，盧沛寧為移民第二代；盧沛寧的外祖父王任遠1970年出任中華民國司法行政部長。

國防新聞報導，徐若冰在台北出生，10歲移民美國；在加拿大與美國加州完成學業後，成為一名工程師，參與無人機、太空和電子戰的研發，在雷神公司（Raytheon）一路當到負責太空與基載系統科技戰略副總裁。

白宮表示，徐若冰自2010年底開始在陸軍服務，2012年到2016年擔任美國陸軍負責採購、物流與技術的助理部長，曾獲國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章等。

國防新聞報導，負責研發和工程的國防次長是國防部技術研發的最高官員，專注在下一代防衛能力。

美國總統拜登27日宣布新一波國安官員名單，歐巴馬老友盧沛寧（Chris Lu）將以大使頭銜出任美國駐聯合國代表團，負責管理與改革的代表。本報資料照片
美國總統拜登27日宣布新一波國安官員名單，歐巴馬老友盧沛寧（Chris Lu）將以大使頭銜出任美國駐聯合國代表團，負責管理與改革的代表。本報資料照片

國防部 白宮 歐巴馬

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