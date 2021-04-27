快訊

松山分局長調內勤 現身說明遭嗆「記者會乾脆別開」

影／男子駕車闖行人廣場 被路人「飛踢」進駕駛座制止

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
阿爾巴尼亞25日舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往斯坎德培廣場進行報導，進而拍到一名男子開車闖入，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO
阿爾巴尼亞25日舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往斯坎德培廣場進行報導，進而拍到一名男子開車闖入，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場（Skanderbeg Square），先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外制服

路透報導，阿爾巴尼亞當天舉行大選，許多媒體都派採訪團隊前往2017年畫為行人徒步區的斯坎德培廣場進行報導，設在遠處與近處的攝影機因此得以拍下整起事件。

從即時轉播畫面可見，一輛保險桿搖搖欲墜的銀色汽車邊倒退邊轉彎，還可聽見輪胎在石板地面摩擦的聲音與冒出黑煙。一名路人拉開駕駛座車門，跟其他民眾一起試圖把駕駛拉出車外，但卻未能成功，只能看著駕駛不同轉動方向盤，讓汽車繼續倒退與轉彎，更趁勢關上車門。

不過，就在他暫時停車的那一刻，一位路人加速往前衝，接著人就跳起來，飛身越過車窗，一腳直接踹中駕駛，其他見義勇為的路人也一擁而上，七手八腳地把駕駛用力拖出車外後壓制在地。

根據CNN報導，32歲的駕駛隨後被捕，警方在他身上搜出疑似大麻，並指他當時正受到毒品影響，先撞過三台車，接著才衝向設於斯坎德培廣場的柵欄。Exit.al稱駕駛招認他當時受到酒精與毒品影響，以為自己正在高速公車開車。

阿爾巴尼亞首都地拉那25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場，先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO
阿爾巴尼亞首都地拉那25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場，先是衝撞柵欄，接著做出一連串危險的駕駛動作，所幸一位正義路人使出「飛踢」踹進駕駛座，其他民眾跟著一擁而上，成功把男子強行拖出車外。路透/ATV KOSOVO

毒品 制服 大麻

延伸閱讀

台南通緝犯駕車衝撞警車、民車逃脫 落網後2罪判8月

毒蟲拒檢開車撞 警開槍斃1人

4縣市院檢通緝犯藏身台南麻豆 警查獲找到兩把槍

謝和弦呼麻稱「醫療用大麻非毒品」 檢不採信今天偵結起訴

相關新聞

力推2030年前美國8成電力淨零碳排 白宮支持立法

政府高官表示，白宮希望借助美國公共事業、工會、環保團體越來越支持全國潔淨能源政策的聲音，要求美國電網在2030年前達成8...

影／男子駕車闖行人廣場 被路人「飛踢」進駕駛座制止

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）25日上演驚險一幕，一名男子開車闖入市中心的斯坎德培廣場（Skanderbeg Sq...

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

電影「天生一對」(The Parent Trap)竟在真實世界上演。維吉尼亞州兩名就讀基督教「自由大學」(Liberty...

【Bloomberg】美國時薪將下降？統計數據黑白講

儘管多項經濟數據與指標都顯示，美國經濟即將加速復甦，甚至會在新冠肺炎疫情過後出現一段繁榮期，但政府卻警告，工資水準即將退縮。

防疫措施惹民怨四起 加州州長罷免案連署成案

加州州長紐森（Gavin Newsom）因實施防疫措施引發民眾不滿，遭共和黨人發起罷免連署，根據該州報告，目前連署人數已...

大勝川普！拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺

美國總統拜登上任接近滿一百天，華爾街牛氣沖天，從當選以來這段期間美股創下1950年代來新總統上任初期最旺表現，勝過至少是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。