聽新聞
test
0:00 / 0:00
力推2030年前美國8成電力淨零碳排 白宮支持立法
政府高官表示，白宮希望借助美國公共事業、工會、環保團體越來越支持全國潔淨能源政策的聲音，要求美國電網在2030年前達成8成電力來自零碳排能源的目標。
2030年達成8成電力零碳排，將是繼續達成拜登（Joe Biden）總統2035年電網零碳排雄心的里程碑。法案可能透過預算協調程序，無須共和黨支持，就在國會過關。
白宮副氣候顧問柴迪（Ali Zaidi）對路透社提及政府推動的所謂「清潔能源標準」（CES）時說：「我們的目標是將此訂定為法律。」
所謂的「清潔能源標準」需要透過使用風力與太陽能等可再生能源、使用核能或找到吸收與隔絕化石燃料廠溫室氣體排放的方式，來減少碳排。
柴迪表示：「有多種方式能在電力業取得有意義的進步，我們認為，在賦予公用事業乾淨與清潔規劃方面，這真的是很有力的作法。」
根據能源與氣候政策公司能源創新（EnergyInnovation）與加州大學柏克萊分校研究人員的新分析，美國目前僅有40%電力來自清潔能源，但由於再生能源與電池成本大幅降低，現在透過既有技術、無須增加任何地區納稅人負擔，即可在2030年達成80%電力零碳排的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言