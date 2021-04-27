力推2030年前美國8成電力淨零碳排 白宮支持立法

政府高官表示，白宮希望借助美國公共事業、工會、環保團體越來越支持全國潔淨能源政策的聲音，要求美國電網在2030年前達成8成電力來自零碳排能源的目標。

2030年達成8成電力零碳排，將是繼續達成拜登（Joe Biden）總統2035年電網零碳排雄心的里程碑。法案可能透過預算協調程序，無須共和黨支持，就在國會過關。

白宮副氣候顧問柴迪（Ali Zaidi）對路透社提及政府推動的所謂「清潔能源標準」（CES）時說：「我們的目標是將此訂定為法律。」

所謂的「清潔能源標準」需要透過使用風力與太陽能等可再生能源、使用核能或找到吸收與隔絕化石燃料廠溫室氣體排放的方式，來減少碳排。

柴迪表示：「有多種方式能在電力業取得有意義的進步，我們認為，在賦予公用事業乾淨與清潔規劃方面，這真的是很有力的作法。」

根據能源與氣候政策公司能源創新（EnergyInnovation）與加州大學柏克萊分校研究人員的新分析，美國目前僅有40%電力來自清潔能源，但由於再生能源與電池成本大幅降低，現在透過既有技術、無須增加任何地區納稅人負擔，即可在2030年達成80%電力零碳排的目標。