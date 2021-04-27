就職將滿100天 拜登施政滿意度逾五成

美國總統拜登上任即將屆滿百日，最新公布的多項民調表示，他的施政滿意度普遍逾五成，表現勝過前總統川普掌權百日的民調，民眾也普遍支持他推出的大規模基建計畫。

NBC新聞在25日公布的民調顯示，53%受訪者支持拜登進入白宮以來的執政成果，也有39%受訪者不滿意拜登施政。

拜登在民主黨受訪者的支持度為90%，在無黨派受訪者的支持度為61%，在共和黨受訪者的支持度則為9%。NBC新聞在17日至20日調查了1,000位成年人，誤差範圍在正負3.1個百分點。

此外，在美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報的聯合民調中，拜登的施政滿意度為52%，他在CBS News與民調機構YouGov的聯合民調則有58%施政滿意度，並在福斯新聞網（Fox News）民調拿到54%施政滿意度。

拜登在3月推出的新冠疫情紓困方案和2兆美元基建計畫也獲得民眾支持。