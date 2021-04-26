菜市場名之爭！大學生辦「全美只能有一個Josh」比賽 千人到場觀戰

姓名可以代表一個人的身份，然而世界各地都有人因「菜市場名」鬧出不少同名同名姓的困擾。日前美國亞利桑那州一名男子Josh Swain舉辦了一場「全美只能有一個Josh」的決鬥，只有贏的人可以保留Josh的名字，吸引超過一百多位的Josh到場參戰。

根據《今日美國報》（USA Today）報導，活動發起人Josh Swain一名大學生，他去年時透過臉書找到所有「同名同姓」的網友，並將所有Josh Swain加入聊天室。為了爭奪Josh這個名字的「冠名權（naming rights）」，他們約定於2021年4月25日進行一場「Josh battle」，這場世紀對決中的輸家就必須自掏腰包去改名。

活動發起人Josh Swain一名大學生，他去年時透過臉書找到所有「同名同姓」的網友，並將所有Josh Swain加入聊天室，相約透過對決來決定誰可以擁有這個名字。圖／取自 @joshswainaz

沒想到這個搞笑活動受到大票網友關注，在社群媒體上不斷被轉發，活動發起人便決定以「Josh Battle」的名義發起慈善募款活動，說明活動參加者的「改名手續費」將全數捐給美國兒童醫院和醫療中心，也放寬姓氏限制，邀請所有名叫Josh的民眾同樂。這場決鬥的比賽規則相當簡單，所有Josh們需透過「猜拳定勝負」，猜到最後的贏家就是「最強Josh」，並得以保留原名。

這場Josh世紀對決的比賽規則相當簡單，就是「猜拳遊戲」，猜到最後的便是贏家。圖／取自 @joshswainaz

活動吸引千人到場觀戰，現場氣氛和樂，而這場世紀對決的贏家最後由來自林肯郡的四歲男童小喬許（Joshua Vinson Jr.）奪得，他戴上紙王冠並被高高舉起，接受現場所有Josh的祝福。活動發起人對於活動規模最終演變的如此浩大感到十分驚訝，「我沒想到人們會像現在如此堅決」。他也希望這個趣味活動能帶給疫情下的社會更多歡笑與美好。