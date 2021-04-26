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老美也愛鬼滅！「無限列車」上映3天狂掃5億 票房口碑雙收

聯合新聞網 / 綜合報導
席捲亞洲的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」，近日登上美國大螢幕，在票房與口碑都開出亮眼成績。 圖／摘自imdb
席捲亞洲的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」，近日登上美國大螢幕，在票房與口碑都開出亮眼成績。 圖／摘自imdb

日本人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」去年10月底上映後，掀起一股鬼滅熱潮，在亞洲各國創下驚人的票房紀錄。如今這部話題大作，近日終於登上了美國影院，並且在許多不利因素下，仍在首週週末開出高於預期的票房。

根據日本媒體「YAHOO！新聞」的報導，於本月23日登上美國大螢幕的「鬼滅之刃」，在首週開出1950萬美元（約相當於新台幣5億4716萬元）的票房，幾乎是預期兩倍左右。整週票房也僅落後「真人快打」的2250萬美元（約相當於新台幣6億3134萬元）位居第二，更是美國歷來上映的外國電影中，開盤最好的一次。

考量鬼滅上映後，不僅被指定為動畫類少有的R級電影（未滿17歲觀眾需大人陪同），且上映廳數只有1605間，遠低於「真人快打」在3073間影院上映，並相比宣傳費用更是大相逕庭等不利因素，更顯示了「鬼滅之刃」的好成績有多不容易。

不只在票房，影評對「鬼滅之刃」也給出不錯的評價。「舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）」的影評認為，即使沒有看過漫畫或TV動畫，觀看這部電影也無障礙。且故事簡單，節奏明快且繽紛，值得影迷享受。「觀察者（Observer）」也指出，電影感人的表現，足以讓觀眾們淚如雨下。

「洛杉磯時報（Los Angeles Times）」的影評也認為，這是一部「粉絲不容錯過，新觀眾即使有些地方可能不太能理解，但也能樂在其中」的電影、並列舉「雖然製作組有時看似手法極端，但其實淺藏著豐富的表現、「細節非常漂亮」、「動作戲非常享受」、「總之想像力非常不得了，可以理解為什麼會這麼紅」等優點。

在開出好彩頭，並且在疫苗接種，美國疫情趨於平緩之下，「鬼滅之刃」有望繼續堆高票房。最終能在美國市場創下多少成績，值得後續觀察。

鬼滅之刃 動畫

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