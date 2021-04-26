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拜登上任將屆滿百日 民調支持度達53%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美總總統拜登。美聯社
美總總統拜登。美聯社

美國總統拜登上任即將屆滿百日，最新民調顯示，逾半美國民眾支持拜登到目前為止的施政結果，而且贊成他推出大規模基建計畫。

NBC新聞25日公布最新民調，53%受訪者支持拜登迄今為止的執政成果，也有39%受訪者不滿意拜登施。拜登他在民主黨受訪者的支持度為90%，在無黨派受訪者的支持度為61%，在共和黨受訪者的支持度為9%。

拜登在3月推出的新冠疫情紓困方案和2兆美元基建計畫也獲得民眾支持，後者主要目的是提振後疫情時代的經濟。

民調也顯示，46%受訪者支持拜登推出的1.9兆美元紓困方案，25%受訪者認為這是餿主意，也有26%受訪者未表達意見。

受訪者較不滿意的領域，包括拜登處理美中關係的方式、槍枝議題、邊境安全和移民。高達80%受訪者認為，美國目前相當分歧，儘管拜登承諾團結這個國家。

NBC新聞在17日至20日調查了1,000位成年人，誤差範圍在正負3.1個百分點。

拜登 民調 疫情

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