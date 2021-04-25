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拜登抗暖化 研議邊境碳稅

經濟日報 / 編譯湯淑君、記者張文馨／綜合報導
美國總統拜登表示，將評估實施邊境碳稅。右下角戴口罩者為白宮氣候特使柯瑞。 （美聯社）
美國總統拜登表示，將評估實施邊境碳稅。右下角戴口罩者為白宮氣候特使柯瑞。 （美聯社）

美國總統拜登在氣候峰會最後一天的議程上，談氣候變遷帶來的經濟機遇，他說，解決氣候變遷的問題，可在全球創造數百萬個高薪就業機會與研發部門。白宮氣候特使柯瑞（John Kerry）隨後接受媒體專訪時則表示，拜登正評估是否實施一種邊境調整稅（BAT），課稅對象瞄準來自氣候政策較弱國的進口貨品。

全球領袖氣候峰會23日進入第二天、也是最後一天，議程聚焦經濟與科技創新。拜登表示，解決氣候變遷的問題，可在全球創造數百萬個高薪工作機會與研發部門，例如讓電網現代化需同步提升電力、傳輸與蓄電系統，電動汽車產業可提供和製造與充電相關的工作機會，建築業也會因為節能住宅有所升級，各大學和實驗室也將進行各種相應的研發等。

拜登還說，氣候變遷需要投資創新，且非單一科技能應對。

美國氣候變遷總統特使柯瑞這兩天也參與了這場峰會，他說，拜登提出的基建計畫，正以潔淨能源為基礎，長期下來讓美國經濟獲得更好立基的政策，「這不是要求任何人犧牲，這是一個機會。」他23日接受彭博電視台訪問時還提到：「據我所知，拜登總統對評估邊境調整機制特別感興趣。他希望研究此事，了解我國是否需要實施。」

世界各國領袖對邊境調整稅的構想愈來愈有興趣，因為開徵此稅既可催促其他國家採取行動降低排碳量，同時也能保護本國能源密集產業的勞工，並阻止企業把工廠遷往環保法規較寬鬆的國家。

柯瑞說：「歐洲已在深入研究此事，如果他們對中國和其他國家煤炭工業轉型進展不滿意，將付諸實行。」

去年拜登在競選總統期間表態支持開徵邊境碳稅，英國首相強生也敦促七大工業國（G7）立法課徵邊境碳稅，加拿大總理杜魯道曾提議美、加兩國在這方面攜手合作。

美國貿易代表署（USTR）3月曾表示將研議邊境碳稅，以鼓勵全球採取行動對抗氣候變遷，並且保護國內製造業。

拜登 氣候變遷

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