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最高課39.6% 拜登擬對富人大加稅

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登（美聯社）
美國總統拜登（美聯社）

知情人士透露，美國總統拜登下周將宣布一系列對富人加稅政策，包括調高最高所得稅率、收入逾百萬美元富人的資本利得稅調高近一倍，瞄準美國前0.3%的富人，以支應社會福利支出，但也將遭遇龐大政治阻力。

拜登計劃大幅拉高資本利得稅，拖累美股22日重挫，23日早盤則因投資人觀望而遊走平盤。分析師指出，拜登政府計劃同時提高企業稅率與富人稅率，象徵華府政策的重大轉向，將對資本市場造成深遠影響。

綜合金融時報、彭博資訊、路透及CNBC等媒體報導，拜登28日將在國會發表第三套經濟方案「美國家庭計畫」（American Families Plan），規模約1兆美元，為針對孩童與教育的新一輪支出，例如暫時延長幼童扶養稅收抵減措施、幫助勞工習得新技能及免除社區大學學費等。

為籌措資金，拜登將提議提高個人所得稅的最高邊際稅率，從37%提高至39.6%，同時提議提高收入超過100萬美元民眾的資本利得稅率，從現行的20%拉高到39.6%，提高幅度不僅是歷來最大，稅率也將是1920年代以來最高。美國資本利得稅率從二戰後就未超過33.8%。根據美國國稅局2018年數據，經調整後總所得超過100萬美元、且有資本損益的民眾，約只占0.32%。

若加上前總統歐巴馬為籌措「歐記健保」財源，對收入逾20萬美元個人課徵的3.8%投資收益附加稅，年收逾百萬美元民眾被課徵的聯邦稅率可能上看43.4%，而在紐約、加州等州稅率較高的州，年收逾百萬美元人士所須繳納的州與聯邦級資本利得稅率將超過50%，紐約州為52.22%，加州為56.7%，可能導致富人外逃。

知情人士說，官員還在討論方案內容，也在是否要對富裕納稅人的免稅額設定上限、及提高遺產稅率等。然而，拜登要提高資本利得稅須經國會同意，將經歷一番激烈角力。

拜登

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