民主黨提案斥資250億 採購電動校車

美國民主黨提出新法案，將斥資250億美元，把汽油校車及柴油校車升級為零排放的電動校車！民主黨21日推出新法案，將在10年內投資250億美元，目標將全國近一半學區的校車，在2030年升級為零排放的電動校車，美國總統拜登認為，這是解決氣候變遷與經濟不平等問題的重要一步。

投資250億購電動校車

《美聯社》與《US PIRG》報導，美國民主黨國會議員21日推出新法案，將在10年內投入預算250億美元，目標將全國近一半學區的校車，在2030年升級為零排放的電動校車。該法案由加利福尼亞州參議員亞歷克斯·帕迪利亞領導，也是拜登為改善兒童的健康狀況，在其2.3兆基建計畫中的一部分。

目前校車在美國全國公車隊中佔90%，通常每天載送近2500萬名孩童。此外，研究發現，柴油引擎排放的廢氣可能導致孩童有呼吸系統疾病，並且影響孩童學習成績，若能過渡到全使用電動校車，將能防止每年釋放530萬噸的溫室氣體。

建立充電站

該法案預算的40%會用於替換主要為非白人、較貧窮的社區提供服務的校車，除了用於購買電動校車，也將用於建立充電站及提供勞動力培訓。該法案還指示，美國國家環境保護局要展開宣傳活動，幫助學區度過過渡期。

此外，該法案也獲得美國一系列外界團體的支持，包括美國教師聯盟、環境保衛基金、環境法律與政策中心、環保選民聯盟，以及擔憂的科學家聯合會。美國教師聯盟主席蘭迪·溫加頓表示，公立學校是公共交通中的巨大排碳者，如何讓學生以更綠能、有效率的方式進入學校是他們必須立即解決的挑戰。

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