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拜登預計24日承認亞美尼亞種族屠殺！美土關係再惡化

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

消息人士21日表示，美國總統拜登預計24日宣布20世紀初期的亞美尼亞屠殺事件為「種族滅絕」，這對美國與土耳其本來已有齟齬的兩國關係來說，又是雪上加霜，但拜登似乎願意為推進人權而承擔風險。

綜合外電報導，拜登可能在24日發表有關亞美尼亞大屠殺紀念日的聲明中，使用「種族滅絕」一詞。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，白宮24日可能對該問題有更多的話要說，但拒絕透露細節。

拜登一年前還是總統候選人時就表示，會把這些殺戮視為「種族滅絕」。

美國前總統雷根1981年在關於納粹大屠殺的書面聲明中提到了亞美尼亞種族滅絕事件，美國參眾兩院2009年通過決議，承認這是一場種族屠殺。

全球至少有29個國家已官方承認這是一場種族屠殺事件，主要是歐美和與土耳其敵對的國家。

亞美尼亞外交部長艾瓦茲安（Ara Aivazian）21日受訪時表示，「美國的承認將成為許多國家的道德指標」，「這與亞美尼亞和土耳其無關，而是我們有義務承認和譴責過去、現在和未來的種族滅絕」。

第一次世界大戰期間（1915年至1917年間），鄂圖曼土耳其帝國屠殺近150萬名亞美尼亞人，該事件將於24日屆滿106年。

亞美尼亞 屠殺 土耳其

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