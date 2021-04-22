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拜登提名 國防部中國顧問雷特納出任印太事務助理部長
美國總統拜登21日提名國防部部長特別助理、中國事務首席顧問雷特納（Ely Ratner）為國防部印太事務助理部長。
白宮21日發布人事任命，雷特納被提名為印太事務助理部長。白宮表示，雷特納2015年到2017年擔任副總統拜登的副國家安全顧問，2011年到2012年任職於國務院東亞局中蒙事務辦公室，更早之前，拜登擔任參議員就與雷特納共事。嫻熟亞洲地區安全事務的雷特納被多數美國媒體形容為「對中鷹派」。
拜登擔任總統後，雷特納以部長特別助理身份，進入國防部工作，輔佐缺乏印太防務經驗的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）；拜登2月10日上任後首度訪問五角大廈，宣布國防部成立新的「中國任務小組」；由雷特納負責，在4個月內提出對中國大陸政策的建議。
國防部當時表示，中國任務小組的工作將全面檢視包含戰略、作戰概念、科技、部隊結構、部署和管理，以及情報；還會檢視美國盟友及夥伴的對中關係，以及國防部與中國大陸的關係。
國防部還未公布對中政策建議，拜登就提名雷特納出任印太事務助理部長，這項人事案須經由聯邦參議院同意後生效。
此外，參議院21日無異議通過美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）的人事案，接掌現任司令戴維森（Philip Davidson）之職。
戴維森上月初在參議院軍事委員會作證時說，台灣是中共野心企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅；阿基里諾上月底在軍事委員會的任命聽證會表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」
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