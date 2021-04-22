美近年最大抗中法案將過關

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國參院外交委員會21日將審查「戰略競爭法案」，預料將順利通過，以反制中國大陸在科技、軍事、人權、經濟等領域作為，為美國國會近年最重大抗中法案。

「戰略競爭法案」由參院外委會主席曼能德茲和參院外委會議員里契8日共同提出，在這兩位重量級參議員加持下，法案很快就排上議程，訂美東時間21日上午審議，屆時應能順利過關。

法案若21日順利在參院外委會過關，接下來還須通過參、眾兩院，才會遞交美國總統拜登簽署。

曼能德茲表示，法案是要確保未來幾十年，美國在所有國力與國際實力層面都有能力與中國競爭。

新冠疫情暴露仰賴中國市場的危險，促使美國積極重組供應鏈。法案計劃在2022至2027財政年度，每年撥款1,500萬美元，供駐外使館聘外部專家，協助美企撤出中國、分散供應鏈。

法案也呼籲美方與可信賴夥伴洽簽數位貿易協定，特別點名台灣、歐盟、日本與國際情報聯盟「五眼聯盟」。為強化數位連結與網路安全夥伴關係，計劃在2022至2026年間每年撥款1億美元，協助新興市場擴大安全網路與數位建設。

針對中國軍事野心，法案認為印太區域軍事平衡越來越不利美國，且警告北京當局收服香港後，可能加快對台行動時間表，讓防衛台灣變得更加急迫重要。

北京 疫情 國軍

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