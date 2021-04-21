快訊

iPhone 12、iPhone 12 mini增加紫色選項！4月23日開放預購

拜登：2030年碳排放量減半 盼美國重返主導國際去碳化

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
知情人士指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，更將目光投射到實現2050年零排放的長期目標。美聯社
知情人士指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，更將目光投射到實現2050年零排放的長期目標。美聯社

美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。

22日的領導人峰會由32位以上的世界領導人組成，除中國外，還邀請印度、俄羅斯和日本出席，目的是增強國際應對氣候變遷的雄心，並使美國重新成為減緩地球暖化努力的領導者。

峰會焦點聚焦於美國在會議前提出的國家目標，由於川普前政府選擇退出《巴黎氣候協定》，且未制定2030年的減碳目標。白宮指出，美國將在會議前提出新目標並「敦促其他國家也以強有力的目標做出貢獻」。

知情人士也指出，美國討論的主要目標是2030年時要比2005年減少碳排放達50％，更將目光投射到實現2050年零排放的長期目標。

會議上將磋商為實現《巴黎氣候協定》目標應採取的相關措施，還將針對去碳化如何創造新的就業機會等經濟利益交換意見，並討論如何對因氣候變遷遭受災害的國家提供支援。

此次峰會的召開象徵美國政府更迭後回歸去碳化和國際合作，拜登今年1月20日就任總統時宣佈重返《巴黎氣候協定》，並在一周後高調宣佈舉辦峰會。

由於川普前政府致力於開發天然氣、石油及煤炭等化石燃料，拜登政府將大大改變美國的能源政策，以實現富有野心的減碳目標。

美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。路透
美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，希望主導國際去碳化合作。路透

巴黎氣候協定 拜登 氣候變遷

延伸閱讀

佛洛伊德跪頸致死案宣判！ 白人警官謀殺罪成立 律師：民權劃時代勝利

得習信賴 美媒：主管歐洲的陸外交副部長秦剛可望任駐美大使

佛洛伊德壓頸致死案 陪審團做出裁決法庭即將宣讀

科技．人文聯合講座／加強台美氣候合作 取得國際認同

相關新聞

佛洛伊德跪頸致死案宣判！ 白人警官謀殺罪成立 律師：民權劃時代勝利

美國前警官蕭文以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德頸部致死，陪審團今天裁決蕭文的全部謀殺和過失殺人罪名成立，佛洛伊德的律師克魯普稱...

得習信賴 美媒：主管歐洲的陸外交副部長秦剛可望任駐美大使

華爾街日報20日獨家報導，美國與中國大陸近日將決定派駐對方國家的大使人選，雙方均選擇資深外交官擔任這項職務；美國可望派出...

美國商務部長：缺乏半導體生產能力使美國面臨國安危機

美國商務部長雷蒙多在一場為基礎設施建設計畫而開的聽證會上表示，由於缺乏半導體生產能力，美國面臨國家安全「危機」。

拜登：2030年碳排放量減半 盼美國重返主導國際去碳化

美國總統拜登將於22日以線上方式舉辦與氣候變化相關的領導人峰會，知情人士透露，屆時拜登將提出2030年溫室氣體減排目標，...

美國前副總統孟岱爾 93歲辭世

曾任美國總統卡特副手的孟岱爾十九日在家鄉明尼阿波利斯辭世，享耆壽九十三歲。

平行時空？這新聞台還認川普是總統 7%美國人死忠收看

美國總統拜登已就職三個月，但擁有3500萬收視戶、YouTube頻道近150萬訂閱的右翼有線新聞頻道「一個美國新聞網」（OAN）還在質疑去年總統大選舞弊，堅持力挺川普，不承認拜登是總統，在美國獨樹一格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。