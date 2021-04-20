關閉1年多！加州迪士尼30日要重新開放了 民眾上網搶門票花了數小時

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，加州迪士尼樂園因疫情之故已關閉一年多，預計本月30日重新開幕，15日在網上預售門票，但因需求量過大，網站大塞車持續到16日，粉絲被迫等待數小時搶購門票。網友Ruben310抱怨：「以前我們有通行證時，根本不必處理這些排隊的鳥事。」

迪士尼樂園發言人坦承網站試圖限制造訪網站人數，以避免影響交易並指出：「顧客等待時間的長度，會依照他們排隊的先後順序，可能是幾個小時或更長時間。」發言人提到4月30日重新開放日當天票已售罄，但之後的日子尚有剩票，計劃持續開放系統，提醒已上線登記的顧客「不要刷新頁面」以確保自己還在保障的名額裡。

部分網友怨嘆自己要買票時，只看見七個小矮人的網頁寫著：「此頁面暫時不可用。請放心，我們會盡快解決此問題，請稍後再試。」

加州迪士尼樂園透露重新開放後的票價跟去年一樣，落在104美元（約合新台幣2900元）到154美元（約合新台幣4300元），6月4日也將盛大開放「復仇者聯盟園區」。加州迪士尼樂園重新開放期間，只有加州居民能入園。