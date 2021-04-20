美跨黨派議員提案 拒陸錯誤宣稱「台灣是中國一部分」

美國國會去年通過「台北法案」支持台灣國際參與，跨黨派聯邦眾議員19日提出其修訂版「台灣國際團結法案」，反對中國大陸在國際組織透過曲解語言、政策與程序，宣稱「台灣是中國的一部分」。

提案人之一的聯邦眾議員匡希恒（John Curtis）透過新聞稿表示，中國大陸透過其在聯合國與國際組織日益增長的影響力，排除台灣參與，曲解聯合國大會2758號決議文，宣稱該決議文認定「台灣是中國的一部分」，世界衛生組織（WHO）據此拒絕台灣出任WHA觀察員，當國際共同對抗新冠肺炎時，台灣被排除在外，這無疑是加劇了新冠肺炎。

匡希恒表示，台北法案強化美台關係，川普與拜登政府都在落實這項工作，但自從台北法案通過後，中國大陸施壓國際組織宣稱台灣是其一部分，提出台灣國際團結法案是為抵抗陸方企圖。

眾議院外交委員會亞太小組貝拉（Ami Bera）表示，中國大陸錯誤宣稱北京在國際機構中有權代表台灣人民；聯合國決議文只承認中國大陸是聯合國唯一合法代表，並未說明台灣人民在國際組織該如何被代表及台灣地位。

貝拉表示，無人可以曲解聯合國決定，或錯誤陳述聯合國的立場，更不用說是把這些曲解加諸在聯合國會員國身上，正如同當台灣要有意義參與國際機構時所面臨到的。