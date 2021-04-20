遭外界納悶「與蜜雪兒是好友」小布希：大驚小怪

在美國政壇中，前總統小布希（George W. Bush）與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）其實是一對出乎眾人意料的好友，總是在公開活動中成為焦點話題。對此，小布希18日接受採訪時坦言，對於外界反應「感到震驚」，並直言美國人的思想太兩極化了。

CNN報導，2016年9月時，小布希與蜜雪兒出席史密森國家非裔美國人歷史文化博物館的開幕儀式時，蜜雪兒在台上熱情地給小布希一個大擁抱，成為當時最搶鏡的畫面，也才開始讓不少人注意到他倆的好交情。

此外，在2018年資深共和黨參議員馬侃（John McCain）的葬禮期間，當時小布希坐在蜜雪兒旁邊，他遞出薄荷糖給對方，這段影片隨後也在網路上引起熱議。

小布希18日接受哥倫比亞公司（CBS）的週日早晨節目採訪時說，「美國人對於我和蜜雪兒能成為朋友，感到很震驚。美國人的思想很兩極化，以致於無法想像小布希和蜜雪兒是朋友」。

小布希的妻子勞拉（Laura Bush）補充，「這是一種友誼」。