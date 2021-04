中美關係愈發緊張之時,兩名美國退役海軍軍官斯塔夫裡迪斯(James Stavridis)和阿克曼(Elliot Ackerman)出版了了一本關於南中國海爆發衝突的小說。這本名為《2034:關於下一次世界大戰的小說》(2034 a novel of the next world war,簡稱2034)的書講述的是...

2021-04-19 21:20