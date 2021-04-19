2034年或是更近 ？美海軍高官出書警防中美開戰

（德國之聲中文網）中美關係愈發緊張之時，兩名美國退役海軍軍官斯塔夫裡迪斯（James Stavridis）和阿克曼（Elliot Ackerman）出版了了一本關於南中國海爆發衝突的小說。這本名為《2034：關於下一次世界大戰的小說》（2034 a novel of the next world war，簡稱2034）的書講述的是，2034年，一艘燃燒的漁船引發了美中兩國在南海的戰火，之後這場戰爭演變成一場世界大戰。雖然這是一部虛構的小說，但不少片段和角色都來自兩名作者在海軍的服役經歷。阿克曼曾是美國海軍陸戰隊軍官。另外一名作者塔夫裡迪斯曾是美國前海軍上將。他曾親自指揮過西太平洋的一個驅逐艦中隊，之後晉升為四星上將。2009年曾擔任北約駐歐洲部隊擔任最高軍事長官。

塔夫裡迪斯認為，在現實中，中美間爆發戰爭非常可能發生。接受德國《明鏡周刊》時表示，到目前為止，他聽到的對這本小說最常見的一個反饋是，非常好的一本書，但年份設定的不對，有高級軍官對他說，這不是2034年的事，而是2024年或2026年的事。 書中警告，距離現在不到15年的時間裡會發生戰爭：“但我們認為戰爭可能會在更短時間內發生。”

上個月，美軍印太司令發出警告，四星上將戴維森（Adm. Philip Davidson）在美國參議院軍事委員會作證時稱，中國可能在今後六年內入侵台灣。

塔夫裡迪斯指出：“如果說動機和機會時機這兩個因素會引發衝突。那麼南中國海二者兼備：動機是許多爭論點，機會是全副武裝的艦隊。”

這位前海軍司令警告說，回顧歷史，像中國這樣正在大規模提升軍力的大國趕超另一個像美國這樣的大國，爆發戰爭是非常可能的。中國目前正在大規模擴充艦隊，擁有的軍艦數量已經超過美國。他談到了小說創作的初衷：“我們寫2034不是為了制造衝突，而是為了警告和防止我們陷入一場大戰。”

中美近年來角力不斷，關係愈發緊張，塔夫裡迪斯認為，為了防止事態升級，大國之間需要更多的溝通：“例如，我們沒有像蘇聯和美國在冷戰時期那樣的’熱線’。對於如何監管公海事故我們也沒有正式的協議。這種協議將建立緩沖區，並規定飛機與軍艦的距離，在哪裡可以打開哪些雷達。”

他補充說到，空軍、海軍的軍官都很年輕，很多人只有二、三十歲。這些年輕人需要框架准則，他們的上級也需要一條能夠緩和事態的熱線。

塔夫裡迪斯認為疫情危機加劇了國與國之間的緊張關係，他提到了美國的歧視現象，他說自己的大女兒嫁給了一名美國華裔，他是一名醫生：“我的女婿是亞洲人，在路上曾遭到陌生人的大喊大叫。在他工作的急診室裡，有一些病人不願意接受亞洲人的治療。”

《焦點》雜志報導，2013年退役後，塔夫裡迪斯擔任軍事專家、顧問和評論員。2016年特朗普勝選後，斯塔夫裡迪斯一度被認為是國務卿職位的候選人之一。

今年三月，他在《日經亞洲》周刊（Nikkei Asia）撰文指出，美國總統拜登的國家安全團隊已就若干威脅美國國家安全的行為列為紅線，其中包括中國對台灣或其近海島嶼的任何軍事攻擊，包括對台灣公共基礎設施或重大網絡攻擊等等，美方將以軍事行動回應。 此外被列為紅線的還包括中國對美國或其盟友采取的任何核生化武器行動。中國因為東海爭議島嶼對日本發動的任何攻擊。中國在南中國海采取的任何重大敵對行動，或阻止美國和盟國海上力量的全面航行自由。

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