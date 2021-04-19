共和黨內爭領導 前眾議院院長求團結

在前總統川普卸任後，共和黨內的領袖之爭就沒有停過！前眾議院院長、共和黨籍老派政客伯納19日提到，重視財政、國防才能讓共和黨贏回期中大選，他反對新媒體時代的政治口水戰，盼黨內先團結。但川普陣營仍對黨內不斷施壓，卸任後持續以選舉資金、媒體聲浪與自身支持度，會面黨內要員，企圖在期中大選將自己塑造成領袖，作為2024再出馬的跳板。

財政與國防是選舉關鍵

美國明年的期中選戰是總統大選的關鍵風向指標，根據《CNN》報導，前眾議院院長、共和黨員伯納19日受訪時直言，共和黨若想重返榮耀，得先回歸初衷，回到川普主政前的那個共和黨。

伯納提到，他在過去幾個月都一直積極鼓吹黨員記起共和黨當時怎麼獲得支持的，財政責任、強而有力的國防都是共和黨主打的方針，而不是透過混亂的口水戰爭奪選票。伯納對於近年來的社群媒體、新聞平台相當不滿，這類平台的出現讓以前「邊緣」的政治人物得以發聲，而他們的觀點也不符合黨內方針，直言是一團混亂。

共和黨領袖之爭

毫不意外，伯納這段發言被聯結到共和黨近期的領袖之爭，即便不少共和黨員都高喊團結，盼望黨內先以團體利益（期中大選）為主，但黨內有心爭奪領袖地位的政客沒打算聽話，其中又以川普最為激進。

根據《全球新聞網》報導，目前共和黨內聲浪還是川普領先，他利用自己在民意的高支持度，加上選舉資金的優勢，頻頻會見黨內大佬，明顯想先穩固自己在黨內的領袖地位，再來考慮期中大選，若選得出色，能成為他重返白宮之戰的關鍵踏板。

黨內根本不團結！

同時，川普即便人不在，仍能透過支持者影響國會，部分眾議院共和黨員由重砲女議員格琳發起，成立美國優先的核心小組，繼續推動川普「意志」，遵循川普留下的政策提案。不只民主黨員，連眾議院共和黨領袖麥卡錫對於自家黨內人士的提案也不滿，還引發核心小組的反擊，眾議院內共和黨員的不團結，說明伯納的擔憂不是空穴來風。

對此，據《政治網》報導，伯納也贊同麥卡錫與民主黨員的看法，認為核心小組（或說川普政策）過於白人至上主義，針對其中的移民政策，伯納認為美國就是種族大熔爐，也該以此為傲，而不是推動本土優先、排擠移民。

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