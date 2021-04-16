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美媒：拜登將提名老牌外交官為駐華大使

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美國新媒體Axios周五引述知情人士爆料，拜登可能提名職業外交官、曾任美國國務院政務副國務卿的尼古拉斯．伯恩斯（Nicholas Burns）為駐華大使候選人，而且已經進入最後審查階段。圖／德國之聲中文網
美國新媒體Axios周五引述知情人士爆料，拜登可能提名職業外交官、曾任美國國務院政務副國務卿的尼古拉斯．伯恩斯（Nicholas Burns）為駐華大使候選人，而且已經進入最後審查階段。圖／德國之聲中文網

美國總統拜登本月底將上任滿100日，而美國駐華大使人選卻遲遲未定。美國新媒體Axios周五引述知情人士爆料，拜登可能提名職業外交官、曾任美國國務院政務副國務卿的尼古拉斯．伯恩斯（Nicholas Burns）為駐華大使候選人，而且已經進入最後審查階段。

今年二月，彭博社及美國有線新聞網CNN已先後報導過伯恩斯可能是駐華大使的主要候選人，另一名熱門人選則是61歲的歐巴馬政府白宮幕僚長、前芝加哥市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）。CNN報道認為，伯恩斯是拜登的頭號人選。

現年65歲的伯恩斯是經驗豐富的老牌外交官。1995年至1997年間，他曾任柯林頓政府的國務院新聞發言人，隨後出任過美國駐希臘大使（1997-2001）及美國駐北約代表（2001-2005）；小布什主政期間，擔任國務院第三把手政務副國務卿（2005-2008）。伯恩斯於2008年離開華府後加入由美國前防長科恩（William Cohen）創立的美國科恩國際戰略咨詢集團公司（The Cohen Group）。他在2020年美國總統選戰期間曾是拜登團隊的外交政策顧問，目前為哈佛大學甘迺迪學院的國際關係及外交教授。

Axios報導指出，華府內部存在共識，認為美中關係是拜登執政時期的關鍵，從貿易到台灣議題的風險都相當高。伯恩斯可能是未來幾周內第一批被提名的外交官。Axios認為，若拜登選擇提名伯恩斯為駐華大使，將顯示出他傾向於資歷深厚的外交官，而不是「高能量」的政治家。

《南華早報》引述中國社科院美國問題研究專家盧翔稱：「看起來新一屆美國政府，特別是在布林肯領導下的國務院，傾向一個具有專業知識和背景的人選，與國務院保持緊密聯繫，執行其中國政策。」

盧翔分析，像伯恩斯這樣的職業外交官更熟悉國務院的做法，但缺點是他在這個中美關係微妙復雜的時刻會較缺乏探索的積極性。

伯恩斯：美日歐應聯手抗中

伯恩斯一月曾接受德國《商報》採訪，針對新疆人權問題、香港局勢以及匈牙利民主受到威脅等議題表示，美國應與德國、法國和歐盟合作，共同捍衛民主和人權。他也建議，美國、歐洲和日本應該共同聯手就中國的非法貿易行為與其進行對話，因為美日歐共佔全球一半以上的經濟體量，共同發聲便能有足夠分量，促使中國尊重國際貿易規則。

伯恩斯同時也表示，對美國、歐洲、日本和印度而言，與中國經濟脫鉤不是現實選項。「但我也確信，我們與中國的關系正來到一個關鍵點。在經濟、軍事和價值觀上存在重大競爭。民主對上威權。中國激起了這種敵對競爭。」

與此同時，伯恩斯認為有必要與北京在某些領域合作，例如氣候變遷及對抗新冠疫情。

Axios報道稱，除了伯恩斯外，美國前貿易代表查倫．巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）也是拜登考慮的人選。巴爾舍夫斯基曾經效力於克林頓內閣，代表美國與中方就加入世界貿易組織（WTO）進行談判。

Axios指出，拜登的國家安全委員會和國務院對中國高度關注，下一任駐華大使的工作可能更多地是實施政策而非制定政策。除了與國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文等人合作外，還必須與美國前國務卿、氣候特使克裡協調氣候變化的事宜。

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本文章由德國之聲授權提供】

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