華為慘劇將重演？ 美鷹派籲限制出售芯片設計工具給中國

（德國之聲中文網）美國國會內的對中鷹派人士正在敦促拜登政府限制出售芯片設計工具給任何中國企業，這與先前美國對華為采取的行動雷同。

路透社報導，美國眾議員麥考爾（Michael McCaul ）和參議員科頓（Tom Cotton ）在給美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）的一封信中表示，企業向華為出售使用美國技術丶在美國以外制造的芯片時，需要取得美國許可證的這項規定，應該適用於任何設計14奈米或以下更先進芯片的任何中國公司。

這封於周四公開的信件目的是希望美國的晶片設計工具（EDA）要出口至中國時，也須取得美國的許可。信件當中說，這些行動得以確保美國公司及其以其友邦國家的公司不會向共產黨出售「可以弄死我們」的產品。美國商務部一名代表承認收到這封信，他說該機構「正在不斷審查情況，以決定是否需要采取額外行動」。

這封信件是在天津飛騰信息技術有限公司（Tianjin Phytium Information Technology）和其他6家中國超算實體被列入黑名單之後發出的。上周，這些公司被指控協助中國的軍事現代化工作。去年，美國頒布了一項規則，要求企業向華為銷售使用美國設備丶於美國以外制造的晶片時，必須獲得許可證，這擴大了美國對華為的出口限制。

基於國家安全與外交政策考量，華為在2019年被列入美國商務部的「實體清單」。該黑名單限制了美國供應商出售產品給華為，但當時並未打擊到在美國以外生產的商用芯片。因此，美國才擴大出口管制條例當中的「外國直接產品規則（Foreign Direct Product Rule）」的範圍，讓這些使用美國技術或軟件丶在外國設計或制造的產品得以受到美國法規約束，須取得許可證才能出售產品給華為。

這一次，科頓和麥考爾不單單想要限制美國公司銷售晶片設計工具給飛騰，他們希望當任何芯片制造廠使用美國的工具制造由拜騰設計的芯片時，都必須先取得美國許可。他們在信中稱，沒能實踐外國直接產品規則的措施都「只是偽裝成強硬行動的半調子措施」。美商新思科技(Synopsys)與美商益華電腦（Cadence）為芯片設計工具的主要供應商。

李玟儀/William Yang（路透社等）

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