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拜登宣布911前 撤出阿富汗駐軍

經濟日報 / 記者顏伶如／綜合報導

美國總統拜登14日宣布，將在今年9月11日、也就是美國遭逢911恐攻20周年紀念日前，撤離所有駐防在阿富汗美軍，5月1日起將開始縮編駐阿富汗美軍。他說，美國近年來身陷永無止境、愈來愈無關緊要的衝突泥沼，投注更多時間、增派更多軍隊，也於事無補。

拜登表示：「自從美軍進駐阿富汗以來，我已經是第四位總統，（經歷）兩位共和黨總統、兩位民主黨總統。」「我不會把這個責任再交給第五位總統。」美國國務卿布林肯15日也造訪阿富汗，向該國政府官員說明美國的撤軍計畫。

美國2011年9月11日遭恐攻後，當時的總統小布希向阿富汗宣戰，目前有超過2,500名美軍駐紮阿富汗。前總統歐巴馬14日表示，拜登做了「正確的決定」。

對於參與阿富汗戰事，拜登並未宣布美國獲得勝利，僅表示持續派兵駐紮阿富汗，不符合美國利益。拜登說，美軍部隊、北約盟邦駐軍以及其他夥伴，在911恐攻事件屆滿20周年前，便將完全撤離阿富汗。

華爾街日報分析，拜登決定自阿富汗撤軍，除了轉移資源處理國內問題，對抗中國大陸和俄羅斯也是重要因素，對拜登而言，2021年的外交重點是西方民主國和威權國家，尤其是中、俄兩國之間的競爭。

阿富汗 拜登 美軍

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