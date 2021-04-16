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拜登東亞政策 平衡布局
美國氣候特使柯瑞14日訪問中國大陸，總統拜登同日也派遣上任以來首個非官方代表團造訪台灣。大陸學者包承柯說，綜合美國近日和日本、俄國的外交動態，拜登政府派遣不同官員同日造訪兩岸的安排，體現出華府強調平衡的東亞政策布局。
美國國務院14日宣布，柯瑞（John Kerry）於14至17日到訪中國上海。同時，美國前參議員陶德也應美國總統拜登要求，於14日率團訪問台灣，成員包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）。
美國現任及卸任官員同時訪問兩岸，引發關注。上海東亞研究所助理所長包承柯接受中央社採訪時表示，這個安排體現的是美國強調平衡的東亞政策布局。
他說，近期有四項國際外交動態值得注意，首先是日本首相菅義偉將於15至18日訪美；其次，是美俄總統於13日通話；第三則是柯瑞訪問中國；第四就是美國的非官方代表團訪台。
包承柯認為，這四個動態具聯動關係。他說，中日是東亞最重要的兩個國家，因此在日相將訪美深化兩國同盟之際，美國也派出柯瑞訪中，對北京釋出合作訊號。此前，美國已先和俄羅斯通話。陶德率領非官方代表團訪台，則是華府藉此強調美國在台海議題中的角色。
包承柯說，相關動態顯示拜登東亞政策具有平衡感、系統性，「未忽視哪一方」；這和前總統川普時期的「情緒性」政策風格不同。
不過，他也強調，美國尚未正式任命國務院的東亞和太平洋事務助理國務卿（亞太助卿），拜登的對陸政策還沒確定，因此相關動態只算戰略性布局，未必針對解決哪些具體問題。拜登3月26日已提名美國前駐越南大使康達出任亞太助卿。
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