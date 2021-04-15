美國基改蚊子消滅登革熱 恐破壞生態平衡

為了打擊登革熱，將基因改造的蚊子放到大自然，反而會對生態造成破壞。美國佛羅里達的研究單位研發出全世界第一批基因改造的蚊子，並計劃將基改蚊子野放到大自然中，藉由和其他病媒蚊交配繁殖，消滅登革熱等病毒。然而有專家指出，任意將基改生物也放到環境中，很可能會破壞生態平衡。

基改蚊子減少病媒蚊數量

Salon報導，根據美國疾管署的數據，在2010年到2020年之間，美國出現了7300多例登革熱病例，大多數是在亞洲和加勒比海地區遭到感染，而美國本土病例集中在佛羅里達。

為了打擊登革熱，佛州生技公司Oxitec自2011年以來試圖透過基因改造的蚊子，來消滅病毒，目前已經成功研發出第一批基改蚊子，可以對抗茲卡病毒，這類病毒主要由埃及斑蚊所攜帶傳播。研究團隊認為，將基改蚊子釋放到環境中，與野生病媒蚊交配後，所產下的後代無法活過成年，能有效減少病媒蚊數量。

然而Oxitec試圖將病媒蚊在佛羅里達的基韋斯島上進行野放實驗，卻遭到當地居民大力反對，認為這等於將當地居民當成白老鼠，經過多年協調，2020年5月美國環保署批准為期兩年的實驗許可，也與州政府達成協議。該公司表示，基改蚊子已經在巴西等外國地區實驗過，對於該技術的有效和安全充滿信心。

專家憂破壞生態

Undark雜誌報導，雖然Oxitec再三保證實驗的安全性，但還是有科學家希望能停止實驗，除了希望該公司能公開更清楚透明的實驗數據，也擔心任意釋放基改生物到大自然，反而會破壞生態平衡。

生物倫理學家娜塔麗．科夫勒提醒，任何非自然的基因改造都會有破壞生態的風險，即使Oxitec的出發點是為了消滅病毒，但沒有充分數據和研究輔佐下，還是不宜將基改蚊子隨意釋放到野外。

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