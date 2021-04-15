拜登挺生育自主 撤銷禁轉介墮胎規定

拜登政府撤銷川普時期的禁止診所轉介墮胎的禁令！川普政府在2019年宣布，禁止接受政府補助的診所提供墮胎轉介服務，受到許多婦女團體及醫療協會譴責，而拜登完成其競選時的承諾，從14日開始撤銷川普時期的禁止診所轉介墮胎的禁令，但新規定上路可能還需要幾個月的時間。

撤銷禁轉介墮胎規定

根據《美聯社》報導，拜登政府14日開始撤銷川普時期禁止診所轉介婦女墮胎的禁令。該禁令在2019年時由川普政府所頒布，要求接受「Title X家庭生育計畫」補助的診所必須停止提供墮胎轉介服務，診所未來也不得與提供墮胎服務的機構有財務往來。

《美聯社》先前報導指出，非營利組織「美國計劃生育聯盟」在川普宣布禁止診所傳介婦女墮胎後不久，選擇退出Title X計畫。該計畫每年對全美機構進行約2.86億美元的補助，支持主要為低收入婦女服務的診所，提供節育及癌症篩檢等基本健保服務，全美有約400萬名婦女受惠，當中有40%的患者是透過美國計劃生育聯盟及其附屬機構獲得醫療服務。

上路可能還需數月

因此，川普政府頒布的禁令也被婦女團體批評是「封口法案」，並受到醫學協會的譴責，認為這違反了醫患關係。據拜登政府估計，由於川普2019年的政策變化，Title X計畫每年服務的婦女人數減少了約150萬，比2016至2018年度的平均案件數量減少了37%。美國衛生及公共服務部（HHS）還估計，川普政府的變動可能導致多達18萬人意外懷孕。

拜登政府目前並未立即中止川普的政策，而拜登政府的新規定還必須經過通知及討論意見期並進行額外審查，才能最終確定，這可能需花費幾個月的時間。

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