白宮舉牌抗議58周 18歲少年成為國家氣候顧問小組唯一青年代表

美國紐約18歲少年福斯特（Jerome Foster）從2019年每週都會在白宮前舉牌抗議，呼籲政府對氣候危機採取行動。日前他被美國總統拜登延攬加入顧問小組，通報環境正義議題，其中以低收入社區和有色人種面臨的氣候變化和污染影響最大。

舉牌長達58周的福斯特沒料到事情進展這麼快，表示：「我是小組中唯一40歲以下的人，所以當我抵達現場時，有點懷疑自己是否該出現在那裡。但他們希望聽見青年對氣候變化的看法。起初我有些震驚，現在則已經習慣了。」

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，美國前任總統川普經常嘲笑氣候科學，並廢除數十條減少地球暖化排放的法規。當時福斯特會在每周五站在白宮外圍揮動著寫著「氣候大罷課」的立牌。

福斯特提到瑞典環保少女桑伯格（Greta Thunberg）2年前訪美時曾與他一起抗議，「改變了整個氣候變遷的對話」。福斯特說第2個加入他的人是川普的支持者：「這真的很瘋狂。他只是走過去大吼大叫並咒罵我說這全是騙局。」後來兩人開始交談，這位使用助行架的長者坦承自己擔心附近乞沙比克灣（Chesapeake Bay）的塑料污染。

福斯特5歲起就開始觀看自然紀錄片，越來越意識到環境的破壞。他的父母是1995年在華盛頓特區、策劃非裔美國人「百萬人大遊行（the Million Man March）」的組織者，也是指引福斯特方向的推手。

福斯特提到：「爸媽總是告訴我不能只是坐在那裡生悶氣，沒人會在意。必須實際做些事情。」福斯特自認不關注政治跟2016年總統大選，但選舉後他深深體會「領導人的權力和影響讓人們倒退了。」

福斯特開始透過遊說政客、參與實習計畫希望改變氣候變遷政策卻未果。福斯特接著倡議大量的氣候政策，成立了青年投票和倡導組織OneMillionOfUs，他還多次參與遊行，並在聯合國等場合發表演講，福斯特期待10年後自己不必再為潔淨的的空氣和水而戰。

白宮顧問、環境正義運動家布拉德（Robert Bullard）2019年首次見到福斯特便對他印象超級深刻：「白宮需要這種跨越世代的聲音和能量來推動變革。」

福斯特對拜登採取一系列應對氣候危機的行政措施感到「驚喜」，但是他提到美國乃至整個世界依然面臨著巨大的挑戰「阻止氣候危機的任務仍艱鉅。不過我現在更加樂觀。是的，我懷抱希望。」