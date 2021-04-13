半導體峰會 白宮說解決短缺是白宮施政首要當務之急

美國總統拜登在周一（12日）舉行的半導體峰會上，對與會科技與汽車業企業領袖表示，他所提出的500億美元晶片產業扶植計畫，獲得民主、共和兩黨國會議員的支持。白宮也宣稱，解決晶片短缺是首要當務之急。

白宮在會後發布新聞稿表示，半導體短缺是拜登「首要且立即的優先處理項目」。周一會議上企業領袖們討論了短期與長期解決短缺問題的方法，強調須改進供應鏈透明度與需求預測，減少未來類似情況發生的機會。白宮說，與會人士也探討美國本土半導體產能提升的重要性。

全球目前鬧晶片荒，各公司展開搶料大作戰。汽車廠生產已經明顯受衝擊，被迫停工因應。白宮國安顧問蘇利文與經濟顧問狄斯周一在白宮主持半導體及供應鏈領袖視訊峰會，聽取企業界的意見；美國商務部長雷蒙多也出席。台積電、英特爾、三星電子、通用汽車、福特汽車、Google、戴爾、美敦力、諾斯洛普格魯曼、惠普、康明斯、美光科技、AT＆T等十多家企業的高階主管參加這項會議。

拜登在峰會宣讀一封來自23位參議員和42位眾議員的聯名信，他說：「兩黨議員都非常支持我們的提案，我想我們真的能為美國人民把事做好。」拜登引用信文內容指出，「中國共產黨積極布局，計劃重新定向並主導半導體供應鏈。」他強調，北京花再多的錢，都要實現目標。

彭博資訊說，許多國會議員其實支持給半導體產業更多金援，他們有意另外提一個著眼於與中國競爭的法案，希望在其中看到各具體的措施，而不是像拜登政府現在這樣，把扶植半導體業包裹在他的2.25兆美元基建計畫之內。

至於政府願意提供的經費要怎麼配置，汽車業與科技業還有大辯論。英特爾執行長基辛格會後受訪時表示，大家發表很多意見，沒辦法讓每個人都高興，但情況正朝好的方向發展。