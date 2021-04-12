幼兒園白人童先吃飯！黑人童「連餐盤都沒」 遭網起底砲轟

先前爆出美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死的事件，導致許多種族人權問題成為國際焦點。而日前美國便有一位父親爆料，某天用幼兒園提供的即時網路攝影機查看，竟發現非裔學生疑似被要求等白人學生吃完飯後才能用餐，畫面曝光後掀起眾怒。

據《每日星報》報導指出，一間位於喬治亞州富爾頓郡的羅斯韋爾（Roswell）的知名連鎖幼兒園內發生種族歧視事件。據園內兒童家長麥考利（Adryan McCauley）說明，當他觀看幼兒園裡的即時網路攝影機時發現，所有孩童們都坐在餐桌前，卻只有非裔孩童面前沒有餐盤，而白人孩童卻可以拿著餐盤吃飯。

當下看到這個畫面，麥考利便馬上截圖上傳，並直呼「從監視器畫面看起來，他們就像是跳過所有非裔小孩，我們看到的影片跟照片令人十分不安。」隨後也和妻子趕往幼兒園，但園方人員解釋，「我也不確定，因為我不在教室裡，也許是飲食習慣的問題。」

而這張照片也迅速的在許多社交平台上轉傳，讓不少網友們憤怒的留言表示「令人難以置信」、「為什麼白人小孩都有自己的食物，黑人小孩卻沒有」、「還好教室裡有攝影機，種族主義無所遁形」、「現在都已經2021年了」。

對此，這間連鎖幼兒園的總公司執行長文森（David Vinson）也發表聲明指出，「昨天我們其中一家分校的影片令人不安，這與Kids R Kids家庭、孩童與員工提倡的包容文化不符。深入調查照片與影片後，本公司決定終止該加盟商與我們的合約，即刻生效，由其自行經營。我們向該家庭、社區與所有受此影響的人道歉，並將其視為一次教訓，提醒員工多元與包容的重要性。」