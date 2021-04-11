快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以假亂真！美網友假冒記者直接向白宮提問 還成功四次

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國白宮新聞團隊驚傳遭滲入，一名網友竟假扮記者還成功向白宮女發言人莎奇提問。圖為白宮女發言人莎奇。（美聯社）
美國白宮新聞團隊驚傳遭滲入，一名網友竟假扮記者還成功向白宮女發言人莎奇提問。圖為白宮女發言人莎奇。（美聯社）

美國政治新聞網站Politico報導，拜登政府的白宮新聞團隊近日驚傳遭滲入，一名網友蒙塔古自去年年底開始假冒記者，還四度成功向白宮女發言人莎奇提問。他甚至開設推特（Twitter）帳號@WHPoolReport，成功騙到一些真正的記者和白宮官員追蹤，包括第一夫人吉兒．拜登的發言人拉羅沙和副總統賀錦麗的高階顧問兼發言人桑德斯。

蒙塔古曾根據「資訊自由法」提出要求，獲得莎奇及國安顧問蘇利文等官員披露個人財務報表。他去年年底就自稱是「白宮新聞」（White House News）記者，但這個機構根本不存在。他也冒充過白宮記者協會成員、英國每日郵報記者，還曾和白宮高階記者及多名白宮官員交流。

白宮記者室本就僅經認證記者進入，又因疫情影響，能參加例行記者會的人數更少。因此，有些記者委託同業幫忙提問，蒙塔古也依樣畫葫蘆，還真的請到「華盛頓美男子報」的記者強森幫他問問題。

蒙塔古在消息曝光後受訪表示：「我喜歡新聞工作，但現在白宮新聞團隊太糟糕了。為了確保資訊透明，我決定假扮記者，直接向白宮提問自己和朋友想知道的問題。」

然而，蒙塔古的真實身分仍不清楚，他也拒絕透露更多個人資訊。

白宮 拜登

延伸閱讀

拜登政府首位訪中國高官 特使柯瑞下周晤解振華

欲加強美中氣候合作 拜登政府首位高官擬訪中國

白宮召開半導體執行長峰會 台積電三星谷歌受邀

拜登大撒幣 能刺激經濟復甦嗎

相關新聞

布林肯：承諾助台自我防衛

美國國務卿布林肯十一日接受ＮＢＣ節目「會晤新聞界」獨家專訪時說，美國擔心中國大陸對台灣的侵略行動，並警告說，任何試圖用武...

以假亂真！美網友假冒記者直接向白宮提問 還成功四次

美國政治新聞網站Politico報導，拜登政府的白宮新聞團隊近日驚傳遭滲入，一名網友蒙塔古自去年年底開始假冒記者，還四度...

美國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

美國國務卿布林肯11日在接受一項電視專訪時說，美國關切中國大陸對台灣的侵略性舉動，任何要用武力改變台海既存現狀者，會犯下「嚴重錯誤」；布林肯重申美國兩黨政府多年來依據台灣關係法的承諾，但他不會答美國是否會出兵助台的假設性問題。

川普承諾助共和黨奪回國會 是否再戰白宮口風緊

美國前總統川普今天將自己定位為共和黨抬轎助選員，告訴共和黨金主們他將助共和黨在2022國會大選中贏得席次，不過並未透露自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。