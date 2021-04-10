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新對台交往準則 包道格：美可放可收 期待保持一致性

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院9日宣布，已完成與台灣交往的新準則，在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定；AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格（Douglas Paal）表示，受現實環境影響，美國可以給台灣更多交往空間，也可以因為北京不滿而逐步緊縮，他期待拜登政府和許多前政府團隊一樣對台寬厚，保持可預測與一致性。

這項準則是前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）任內，今年1月9日宣布取消「自我施加的」美台交往限制；但美國國務院發言人9日表示，這項決定實際阻礙了美國與台灣的非官方往來；知情人士形容，國務院1月的聲明曾指出雙方所有互動，事無鉅細，都必須經由美國在台協會（AIT），讓有些部會更為謹慎。

包道格表示，新準則是拜登政府按照國會通過的法案規定，完成政策檢視，並處理川普政府一月底留下的政策不確定性，重返明確。

金融時報引述一名美國官員的說法認為新準則「沒有取消這些限制，但把它們隔得更開，這樣兩岸都會開心。」

包道格說，民眾不滿北京不斷對台北施加軍事、經濟、政治與外交壓力，更新交往準則能提供給台灣當局更大台美往來空間，也可以讓美國政府收回；若北京不滿意，交往準則也能逐步緊縮。

包道格說，他期待拜登政府與歷任美國政府一樣，對台保持寬厚，他也希望拜登團隊施政能更加有序、可預測與一致，而這正是其前任川普政府的弱點。

拜登 包道格 北京

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