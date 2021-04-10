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白宮國安顧問12日召集半導體產業領袖峰會 台積電受邀

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國白宮12日將召集全球半導體產業領袖，參加視訊峰會，台積電受邀。路透
美國白宮12日將召集全球半導體產業領袖，參加視訊峰會，台積電受邀。路透

美國白宮9日表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese），與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將在12日邀請19家全球半導體相關產業的執行長，參加視訊峰會討論半導體與供應鏈韌性，包括台積電

根據白宮公布的參加名單，世界主要晶圓製造廠包括台積電（TSMC）、三星電子、總部位在荷蘭的恩智浦半導體（NXP）；總部位在美國的半導體製造商，包括格芯（Global Foundries ，又譯格羅方德）、英特爾（Intel）與Sky Water Technology都會參與。

美國方面有惠普、通用汽車、福特汽車、汽車集團Stellantis、卡車製造商帕卡（PACCAR）、汽車零組件供應商Piston Group、柴油引擎開發商康明斯（Cummins）、電信業者AT&T、谷歌（Google Inc.）母公司Alphabet、醫療器材公司美敦力（Medtronic）、記憶體大廠美光（Micron），和軍用品與雷達製造商諾格（Northrop Grumman）。

白宮表示，這場企業執行長峰會將討論美國就業計畫，以及強化美國半導體與其他關鍵領域供應鏈韌性的步驟。

半導體 白宮 台積電

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