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加州迪士尼樂園 月底重開放

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
加州迪士尼樂園將在4月30日重新開放。 （美聯社）
加州迪士尼樂園將在4月30日重新開放。 （美聯社）

加州迪士尼樂園將在4月30日重新開放，五周後眾所期待的「復仇者聯盟園區」也將開始迎接遊客。在新冠疫情後重新投入營運的樂園，將導入數位化預約、非接觸式入園、智慧點餐等，帶給遊客全新的體驗。

迪士尼主題樂園部門主管迪馬羅9日表示，「復仇者聯盟園區」6月4日將在加州迪士尼冒險樂園登場，主要景點包括蜘蛛人雲霄飛車、眾多漫威超級英雄，以及向2012年復仇者聯盟經典片尾致意的沙威瑪餐車。

為防止疫情擴散，加州迪士尼樂園和冒險樂園雙雙於去年3月關閉至今，冒險樂園原定去年7月重新開放，最後仍作罷。

疫情對迪士尼旗下主題樂園的衝擊格外嚴峻，遭裁汰的3.2萬名員工大多來自該部門，大砍支出也迫使迪士尼將世界各地的樂園關閉數月；在最近一次財報中，該部門的單季營收比前一年同期銳減53%。疫情爆發前，主題樂園向來是迪士尼最可靠的獲利來源；在2013到2017年間，該部門的年度營收成長70%。

2019年、也就是疫情前最後一個完整的年度，主題樂園部門的營業利益增長11%，居集團內之冠。

由於入園仍有管制，園區暫時僅開放事先於線上購買指定日期票券；但遊客顯然是悶壞了，迪士尼在佛羅里達州的四座主題樂園，本月春假期間有多日的票券早已搶購一空。所以有意前往加州迪士尼樂園的遊客，手腳可能得快一些。

迪士尼現在提供透過iPhone和蘋果手表的無接觸式入園服務，且行動訂餐已成為常態，逾80%的遊客透過智慧手機點餐付款，遠高於疫情前的9%。星際大戰主題園區「反叛軍崛起」使用的虛擬排隊系統，可能在未來應用其他設施。

疫情讓向來重視親身體驗的迪士尼融入更多科技，賦予迪士尼全新面貌。

迪馬羅表示，希望將迪士尼變成一個「超級宇宙」（megaverse），打造實體樂園和數位世界互相交融的世界。

迪士尼 疫情 雲霄飛車

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