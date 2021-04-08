有意角逐美國總統！美國前副總統潘斯宣布寫自傳

潘斯的自傳暫時還沒有確定標題。他本人在4月7日發表的一份聲明中表示，「十分感激能有機會講述效力於美國人民並擔任美國國會議員、印第安納州長、美國副總統的經歷。十分期待與出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）傑出團隊的合作，和讀者分享我從印第安納州一個小鎮來到華盛頓特區的歷程。」

潘斯的經紀人透露，此前，多家出版商都競逐潘斯自傳的出版權，開價都打到了7位數。美聯社也從西蒙與舒斯特的一家競爭對手處確認了這一數字。CNN電視台更是獲悉，西蒙與舒斯特出版社為潘斯支付的稿酬大約在300萬到400萬美元之間。

出版社方面也在4月7日透露，總共和潘斯簽署了兩本書的合同，但沒有披露更多的細節。

潘斯也成為了總統權力交接後，前總統川普麾下第一名公開著書合同的高階官員。此前，川普的白宮顧問康威（Kellyanne Conway）、國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也曾被媒體報導正在寫書。

潘斯準備角逐美國總統

2017年，歐巴馬總統卸任後，也曾撰寫回憶錄。同樣著書立傳的還有歐巴馬的夫人米切爾、副總統拜登、拜登的妻子吉爾（Jill Biden）、國務卿凱瑞（John Kerry）。不過，對於川普，多名出版社高管都對美聯社記者表示「興趣不大」，並且明確指出這和1月6日川普支持者衝擊國會事件有關。出版商也對川普團隊其他成員著書立傳有所顧慮，擔心這會招致讀者、雇員、其他作者的抗議。

美聯社指出，撰寫自傳的潘斯，很有可能再次招致川普及其支持者的不滿。就在今年1月6日前後，潘斯因為拒絕應川普要求中斷在國會確認拜登勝選結果，招致了川普的不滿，暴力衝擊國會山的川普支持者甚至打出了「絞死潘斯」的口號。

西蒙與舒斯特出版社方面則表示，潘斯的自傳將會有一些「爆料」，但是並未透露是否會涉及1月6日的國會山事件。這家出版社在最近幾年出版過多本反對川普的書籍，其中包括與川普決裂的前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)的回憶錄、川普侄女瑪麗(Mary Trump)揭露川普陳年醜事的著作。就在幾個月前，這家出版社還曾取消了參議員霍利(Josh Hawley)的著書合同，他曾經支持1月6日川普支持者在華盛頓特區的游行。不過，這家出版社也曾出版過川普支持者的書，川普本人也曾是旗下作者。

美聯社認為，潘斯的著書計劃是他復出政壇計劃的一部分。就在4月7日同一天，他創立了一個名為「推動美國自由」(Advancing American Freedom)倡議組織，旨在推動川普政權的多項政治遺產，其中包括反墮胎運動等。川普的白宮顧問康威、經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)、美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)都是該倡議組織的顧問。美聯社指出，這很可能成為潘斯角逐2024年總統大選的跳板。

文山/張筠青/(美聯社、CNN等)

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