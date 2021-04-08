移民擠爆收容所 美民眾不滿拜登佛心

邊境偷渡客不斷湧入，已有4成美國人不滿政府移民政策。最新調查發現，4成美國人對於拜登處理非法兒童移民問題感到不滿。美國邊境巡邏隊日前也透露，非法偷渡的人數近日暴增，已讓執法人員疲於奔命。

據《基督教廣播網》報導，打算競選議員的梅拉•弗洛雷斯表示，「情況已超出邊界危機，因為我們看到了他們走私兒童，但販毒集團與人口販子卻在賺大錢。」

非法移民暴增

在德州里奧格蘭德山谷，每天都可看見好幾波的移民人潮被人口販子送進美國本土，美國海關及邊境保衛局的數據顯示，光在3月就捉到17萬名移民，人數是1年前的5倍之多，而且美國境內拘留所收容人數更是暴增，德州多納收容所短短幾天內暴增6倍。對此，海關及邊境保衛局副局長奧堤茲表示，「西南邊境每處收容所人數都已經超載。」

美聯社最新民調顯示，4成美國人不滿意拜登對非法幼童移民的處理作法，支持的人為24%。

《紐約時報》報導，拜登在週一則透過影片，感謝目前已成功歸化為美國人的外國移民，他表示，「你們都有一個共同點，那就是勇氣。這股勇氣讓你們願意犧牲並踏上旅程來到這裡。」

人道作法惹議

不過，由於拜登承諾將對移民採取更人道作法，對此，美國共和黨批評此舉已造成新一波來自中美洲的移民湧入。3月份抓到17萬名移民不僅是15年來單月份最多，也比2月增加7成。

目前數千名兒童仍留在收容所，邊界官員也釋放越來越多移民家庭進入美國國內。上個月從碼頭等地點越界而遭到拘押的無人陪伴兒童或青少年更已超過1.8萬人，比2月的9,450人增加近2倍。

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