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暖化旱象難解 美西下波乾旱已開始

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

經歷長達4年的乾旱後，美國西部接下來要面對的是更極端的乾旱。隨著加州雨季結束，低於平均的雨水及雪水將無法支應該州的水庫，加上2012至2016的乾旱影響，該州將持續面對水資源不足及水源分配的衝突，而研究指出，這樣的旱象要緩解幾乎不太可能。

美西面臨大乾旱

據《衛報》報導，加州政府單位指出，內華達山脈和喀斯喀特山脈的積雪比平均低了約40％，亦即加州將沒有足夠的雨水及雪水補充地下水，並將造成河流枯竭及水庫耗盡等窘境，加州大學洛杉磯分校氣候科學家丹尼爾・斯溫指出，美西地區大多都已陷入乾旱。

此外，加州尚未從2012起的重大乾旱中完全恢復，目前仍有地區仰賴卡車送水，地下水的水位也尚未回覆到旱前的高度，非營利組織社區水中心（Community Water Center）倡導者埃里克・奧雷拉納指出，拉丁裔及土著社區在旱情中受到的影響尤為嚴重，但也無法阻止這類情況發生。

旱情導致野火肆虐

同時，美國民眾也爆發了水資源分配的爭議，環保人士已提出警告，表示不排除起訴聯邦政府的可能性，以防止其將三角洲的水重新分配給農場、造成瀕臨滅絕的鮭魚品種遭受進一步的生態衝擊，農業遊說團體則持續要求州長加文・紐瑟姆提出穩定供水的保證。

當政府無法擺平水資源分配時，科學家也提出警告，未來旱象將在美西造成破壞性極強的野火，且在過去10年間，加州的乾旱已導致超過1.6億棵樹木死亡，而去年加州更面臨了史上最慘重的野火季，造成31人死亡，燃燒後的有毒粉塵則污染了飲用水系統。

長期乾旱後的極端乾旱

然而，美西脫離乾旱的可能性微乎其微，據《ABC新聞》報導，一項研究指出，在全球暖化下，從太平洋帶來水分的噴流將向北移動，使整個美國西部多數地區的暴雨更加不穩定，乾旱持續的時間也將持續增長。

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