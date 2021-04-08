葉倫公布稅改計畫細節 估15年增2.5兆美元額外稅收

美國財政部長葉倫周三（7日）公布調高公司稅率計畫的細節，目標透過遏止避稅行為，在未來15年增加2.5兆美元的額外稅收，以支應總統拜登提出的2.3兆美元基礎建設計畫。

財政部表示，稅改提案將在未來十年把約2兆美元的企業海外獲利帶回美國稅收範圍，其中，靠著讓企業不再有動機把利潤轉移到海外的措施，將帶來約7,000億美元的聯邦收入。

總言之，這項稅改將在未來15年帶來大約2.5兆美元額外稅收，用於支應拜登對基礎設施、綠色投資和社福等領域的八年財政支出計畫。

美國財政部7日發布這份長達17頁的報告，將成為政府官員和國會議員未來數月尋求推動支出和稅改整體措施的藍圖。其中，公司稅計畫的關鍵部分，包括將美國公司稅稅率從21%調高至28%，並且對公司海內外獲利實施最低稅率。

葉倫的稅改計畫還仰賴與主要國家協商，將全球最低企業稅率設定為21%，並對美國最大型公司的帳面營收設定15%的最低稅率。目前美國數十家大公司利用複雜的稅務策略，把聯邦應納稅額降至零。

葉倫接受記者電話採訪時說，共和黨在2017年推動稅改，把公司稅稅率從35%一口氣降至21%，但美國企業未能兌現提高美國資本投資的承諾，促進成長的目標也未實現。

根據經濟合作發展組織（OECD），川普時代的減稅政策，造成美國稅收相較於經濟產出的比重腰斬，占比從長期平均的2%降至1%，更遠低於37個OECD成員國平均的3.1%。

葉倫說：「我們的稅收已是這一代以來的最低水準。稅收持續減少，用於道路、橋梁、寬頻和研發的資金也會減少。」

財政部也計劃取消對化石燃料業的一系列減稅優惠措施，認為此舉有望在10年內增加350億美元稅收，同時計劃推出新的乾淨能源稅務獎勵措施，適用範圍包括電動車和高效能家電設備。

美國財政部計劃修改2017年版本的全球最低企業稅率，把全球無形資產所得（GILTI）稅率從10.5%提高到21%，並且按國家實施，另外，也計劃以新的21%稅率來取代另一項稅率為10%的稅基侵蝕反濫用稅（Base Erosion Anti-Abuse Tax, BEAT），以阻止企業把獲利轉移至設在避稅天堂的實體。