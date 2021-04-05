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美暗網非法交易 助長鴉片類藥物濫用

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

非法藥物交易在暗網上流竄，加劇了美國鴉片類藥物氾濫。美國一項研究顯示，暗網上非法銷售藥物的情況非常普遍，不僅難以發現，且助長美國鴉片類藥物濫用的危機。研究人員表示，希望他們的發現能促使政策制定者採取措施，遏制鴉片類藥物在暗網上的銷售。

暗網非法藥物交易氾濫

根據《HealthDay》報導，美國德克薩斯大學的一項研究顯示，暗網上非法銷售藥物的情況非常普遍，不僅難以發現，且加劇了美國鴉片類藥物氾濫。鴉片類藥物包括處方止痛藥（例如：氧可酮）和非法藥物（例如：海洛因和芬太尼）。

一項關於非法藥物銷售新調查的資深作者Champagne-Langabeer表示，這項研究揭露出鴉片類藥物的供應是如何進入美國。此外，她也指出，在美國意外過量服用鴉片類藥物而死的人數，比因交通事故和自殺而死的還多。

盼遏制暗網交易

《Medical Xpress》報導指出，研究人員使用一種程式語言來探測暗網，在10個匿名網路市場發現了超過24萬8000個與鴉片類藥物相關的列表。張貼內容包括產品照片、評論及購買物品的說明。根據最近發表在《醫學網路研究期刊》上的報告，在產品發布和出售不久後，賣家和網站就會消失。

研究人員希望他們的發現能促使政策制定者採取措施，遏制鴉片類藥物在暗網上的銷售。Champagne-Langabeer說，這只是許多可能阻止鴉片類藥物大量交易的研究中的第一個。她希望透過使用程式編碼語言，有一天能控制非法藥物交易的來源。

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