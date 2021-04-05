拜登力推2.3兆基建 共和黨盼縮小規模

「我們不是不要紓困，但是這樣舉太多債了！」拜登於上周推出2.3兆美元的基建方案，希望透過建設改善美國失業、並帶動經濟發展。基建方案將於國會表決，共和黨雖然不反對基建方案，但認為規模太大，尤其拜登先前已經推了1.9兆美元的新冠紓困，因此共和黨希望拜登能適當讓步，只是拜登似乎心意已決。

共和黨批基建少

根據《半島電視台》報導，共和黨重量級參議員、政策委員會主席布朗特4日接受ABC新聞網專訪時表示，如果拜登能夠縮小這次基建方案的規模，對於兩黨來說都是勝利，他批評拜登雖然是推基建計畫，但在道路建設、橋梁、港口與機場等交通建設的占比卻很少，因此質疑是否真的能奏效。

拜登在上周推出他2.3兆美元的基礎建設計畫，但這份計劃還包含長照、綠能建設，而且他也承諾未來將逐步提高企業稅至28%，以支應基建計畫的支出。拜登希望透過基建計畫讓美國能快速復甦，並創造1900萬個新工作機會，讓在新冠疫情間失業的民眾獲得更好的工作（製造業薪水相較服務業高）。

正反辯論

美國運輸部長布塔朱吉4日也接受ABC新聞網採訪、替政策辯護。他表示，基礎建設的範圍很廣，不是只有交通，而是更全面性的計畫，因此他也希望共和黨能夠贊同這次的方案，因為這是不分黨派、美國所有民眾都可以受惠的方案。

不過加稅與大幅舉債支出都是共和黨最不喜歡的政策，共和黨國會席次在眾議院落後，在參議院雖然與民主黨打平，但民主黨握有關鍵副總統1票，因此共和黨國會大老近日也紛紛表態，要求拜登調降紓困規模。共和黨參院領袖麥康納便表示，如果再一直舉債、加稅，無法獲得共和黨的支持。

拜登心意已決？

這次基建方案是拜登上任以來推動的第2個大規模刺激方案，先前拜登推動的是1.9兆新冠紓困方案，包括疫苗與對民眾每人1400美元的紓困金，新冠紓困方案當時在參眾兩院也因為規模太大，並未獲得共和黨支持，即使原本共和黨參議員有7人聲稱用縮小規模換支持，最後還是靠副總統突破僵局。

但據《路透》報導，拜登似乎心意已決，美國能源部長格蘭霍姆近日透露，無論共和黨是否支持這次的基建方案，拜登都將會原封不動、維持現有規模的方案送交國會表決。

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