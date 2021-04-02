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驚險！拜登上「空軍一號」腳提得不夠高 差點又在樓梯跌倒

香港01 / 記者王晶晶／報導
美媒3月31日表示，美國總統拜登（Joe Biden）當天在登上空軍一號時，在登上樓梯時疑因左腳提得不夠高踢到梯級，險些再次絆倒。 美聯社
美媒3月31日表示，美國總統拜登（Joe Biden）當天在登上空軍一號時，在登上樓梯時疑因左腳提得不夠高踢到梯級，險些再次絆倒。 美聯社

美媒3月31日表示，美國總統拜登（Joe Biden）當天在登上空軍一號時，在登上樓梯時疑因左腳提得不夠高踢到階梯，險些再次絆倒。但他很快就穩住了步伐，順利登上了飛機，沒有像3月19日那樣連續摔倒三次。

《國會山報》3月31日在Twitter發推文，並附上影片稱，拜登在登上空軍一號，準備飛往賓夕凡尼亞州匹茲堡時，差點摔了一跤。

《紐約郵報》3月31日文章稱，拜登當時即將前往匹茲堡，宣傳他的2萬億美元基礎設施計劃。

3月19日，在安德魯斯聯合基地，拜登在登機時三次摔倒。白宮通訊主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）後來表示，拜登沒有受傷。她說，「他一切都好，甚至不需要隨行的醫療小組進行任何照顧。」

3月31日，拜登走上空軍一號，即將前往匹茲堡。 美聯社
3月31日，拜登走上空軍一號，即將前往匹茲堡。 美聯社

▼拜登3月19日搭乘空軍一號前往亞特蘭大訪問，他在走上階梯是似乎腳步不穩，連續跌倒3次。

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文章授權轉載自《香港01》

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