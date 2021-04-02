為美國大學生減債 拜登能買單多少？

白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）周四（4月1日）在接受政論雜誌Politico採訪時表示，拜登已請求教育部長卡多納（Miguel Cardona）提交一份報告，對總統免除最高至5萬美元個人助學貸款的合法權限做出說明。克萊恩說，總統將考慮法律和政策層面的情況做出決定。

今年一月份，拜登剛一上任就簽署了一項行政命令，將聯邦學生貸款的支付期限寬限到10月。二月，他還敦促國會在疫情救濟措施中，再為每個學生減免1萬美元的貸款債務。

但在部分民主黨內人士、議題倡議方和借款人看來，這還遠遠不夠。他們要求將為貸款學生減免債務的額度提高到5萬美元，並由總統通過行政令實施。

儘管拜登曾表示，在減免學生貸款問題上不願繞過國會，但白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）在2月份表示，政府不排除這一選項。

參議院多數黨（民主黨）領袖舒默也表示，他認為總統可以自行決定為大學生免除5萬美元的債務，而不需要國會的首肯，「你只需要動一動筆」，他說。

但也有意見認為如果拜登繞過國會，試圖將涉及巨大人數和金額的債務一筆勾銷，將面臨司法指控。另一方面，國會批准有關減免計劃的可能性並不確定。目前民主黨在參眾兩院僅佔有微弱多數。

由於美國高校學費相對昂貴，償還助學貸款是美國年輕一代的一項沉重經濟負擔。美國目前有4470萬人負有此類債務，據估計，至2022年，負債金額將達2萬億美元。

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）援引高等教育專家坎特洛維茨（Mark Kantrowitz）估算，如果聯邦助學貸款的借貸人得到1萬美元的債務減免，全美教育貸款的債務總量將從目前的1.7萬億美元減至1.3萬億美元。同時將有1440萬借貸人將擺脫債務，佔助學貸款人總數的三分之一。

如果將減債額度擴大到5萬美元，美國助學貸款的債務總量將減至7000億美元，將有3600萬助學貸款人將結束負債，佔總數的80%。在新冠危機爆發前，全美國助學貸款人中，約有四分之一的人處於拖欠或違約狀態。

葉宣/達揚（美聯社、CNBC）

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