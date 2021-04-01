拜登兒子杭特新書自爆離婚真相：與大嫂有染 妻子揭發後罵變態

美國總統拜登（Joe Biden）兒子杭特（Hunter Biden）預計在4月6日發行新書《美好事物》（Beautiful Things，暫譯），英國媒體3月30日引述知情人士報道，杭特在書中承認自己曾有婚外情，對象正是大嫂哈利（Hallie Biden），他當時的妻子比爾（Kathleen Buhle）揭發事件後決定離婚。

《太陽報》30日報道，杭特的哥哥波伊（Beau Biden）在2015年5月因腦癌而離世，杭特其後與波伊的遺孀哈利開始一段秘密關係，杭特的妻子比爾後來在舊iPad上發現二人的短訊，因而揭發事件。比爾與杭特育有3名子女。

美國總統拜登兒子杭特的新書《美好事物》（Beautiful Things，暫譯）預計在4月6日發行。（新書封面） 報道引述熟知出版內幕的人士指，杭特在新書承認事件成為壓垮比爾的最後一根稻草，比爾多年來嘗試幫助杭特戒斷酒癮及強效純可卡因癮，但她其後發現丈夫與兄嫂上床，她說他是心理變態的人（Sicko）。

報道指，現年51歲的杭特在書中為這段關係辯護，杭特說，二人關係的開始是因為他們都需要對方，哈利當時正為丈夫痛苦地離世感到悲痛，而他亦正嘗試新一次的戒毒戒酒。不過內幕人士指出，杭特又承認自己與妻子離婚後，於洛衫磯開始5個月的狂歡，在這段期間享受性愛和毒品。

杭特除了在書中講述自己的感情生活外，亦有提及通烏門和美國前總統川普（Donald Trump）。《衛報》取得新書副本後在30日報道，杭特在書中形容川普是「有邪惡任務的邪惡男子」。

杭特批評川普推動陰謀論，以摧毀他和父親，又斥川普掩飾個人的腐敗行為。杭特指的陰謀論是關於自己在中國和烏克蘭的工作，並形容這些陰謀論已遭駁斥。

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文章授權轉載自《香港01》