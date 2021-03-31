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「煽動民眾衝擊國會」 美國2警官一狀告前總統川普

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美國國會1月6日發生暴動事件。路透
美國國會1月6日發生暴動事件。路透

據美國有線電視新聞網(CNN)當地時間周二（3月30日）報道，兩名國會山警察對前總統川普提起訴訟，指控他要對1月6日發生的暴力衝擊國會事件負責。這兩名警官分別是亨比（Sidney Hemby）和布拉辛格姆（James Blassingame）。訴狀稱，此次暴力事件給他們造成肉體及心理傷害，要求賠償至少7.5萬美元(約新台幣210萬元)的傷痛費。這是國會山警員對川普的第一起訴訟。

在有川普講話的集會後發生的衝擊國會大廈事件中，有5人死亡，其中一名警察。在此前白宮附近舉行的集會上，川普發表講話，再度聲稱民主黨人拜登是竊取了選舉成果。之後，他的成百上千名支持者游行至國會大廈，並發動衝擊。其時，國會正舉行會議，確認拜登的勝選。

當時，國會安全人員力量單薄，無法阻止衝擊行為。

在向華盛頓一聯邦法院提起的訴訟中，這兩名國會山警員指控前總統川普，「煽惑、鼓勵、教唆並指揮」了此次暴行。據《華盛頓郵報》報道，該訴狀寫道，暴力事件過程中，亨比被人摁到國會大廈門上，並被噴灑了化學品；布拉辛格姆則被人扔向石柱，導致背部和頭部受傷。

事件發生後，民主黨人指控川普「煽動騷亂」，並對他展開彈劾程序。該程序最後以無罪裁定告終。川普本人至今否認對暴力衝擊國會山事件有任何責任。

凝煉/ 洪沙 （德新社）

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