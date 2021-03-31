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史無前例！打破傳統 美國白宮首頁稱「拜登—賀錦麗政府」
白宮官方網頁近日更改稱呼，在稱謂特別使用「拜登—賀錦麗政府」（Biden-Harris Administration），打破傳統。美國媒體稱這改變可謂史無前例。
在白宮的政府介紹網頁中，主題是「拜登—賀錦麗政府」，而非傳統單純稱「政府」。網頁上能看見總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris），第一夫人及其他重要閣員的照片。在官方Twitter上亦使用了「歡拜來到拜登—賀錦麗的白宮」（Welcome to the Biden-Harris White House）。
傳統上，美國白宮的政府介紹頁上，不會特別加稱謂。如川普（Donald Trump）時代的或歐巴馬（Barack Obama）時代，均只會是用政府一詞，然後再作介紹。
相比前屆政府，由於拜登政府才剛起步，所以網頁缺少了一些總統出行或辦公的圖片當點綴，看起來較冷清。但在主頁部分仍特別以抗疫為主題，說明如何在上任100日內接種2億劑新冠疫苗的目標。
每個政府的白宮主頁都會有獨特個性，設計都不一樣，但在特別使用「拜登—賀錦麗政府」吸引了外界注意。美媒《霍士新聞》更稱這為史無前例，特別是拜登過去曾口誤，稱賀錦麗是美國總統。
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文章授權轉載自《香港01》
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